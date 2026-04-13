El cine mexicano, Cannes y José Revueltas

A principios de la semana pasada, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal viralizó un video de la presidenta Claudia Sheinbaum presumiendo desde Palacio Nacional los “nuevos” incentivos para el cine mexicano.

Se trató de la información sintetizada de la presentación oficial, que en compañía de la actriz mexicana Salma Hayek hicieron juntas en Veracruz el pasado domingo 15 de febrero, la misma que en su momento también cuestionamos en este espacio puesto que el video pareció corroborar lo que entonces aseguramos: que al incluir hacia su final imágenes de una de las películas más premiadas, pero también más taquilleras del 2004, “Temporada de patos”, de Fernando Eimbcke, financiada en el sexenio de Vicente Fox con los fideicomisos a los que “les dio cuello” López Obrador, eran incentivos fiscales que ya existían y solo retomaron con otros nombres.

Lo más lamentable para la realidad actual del cine mexicano, a pesar de que también cacarean que siga existiendo el EFICINE pero sin decir que fue un estímulo creado en el sexenio también “neoliberal” de Felipe Calderón, es que entre las 10 películas más taquilleras de la historia en México sólo una de ellas fue estrenada en el sexenio de López Obrador y que fue “Radical”, un drama protagonizado por Eugenio Derbez, siendo la única que obtuvo algún tipo de reconocimiento a nivel internacional en festivales como el de Sundance, ya que las demás, estrenadas la mayoría en el sexenio de Peña Nieto, su mayor reconocimiento fue en la taquilla pero no en ningún festival.

Todo esto viene a colación porque hacia fines de la semana pasada, al anunciarse la selección de películas en competencia para la edición 2026 del Festival Internacional de Cannes, en lo que España, por ejemplo, marca un hito histórico con tres películas compitiendo por la Palma de Oro: “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar; “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen y “La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, mientras la taquilla de aquel país la domina Santiago Segura por sobre Almodóvar, México tiene como única carta fuerte la coproducción con Costa Rica de la más reciente película de la cineasta Valentina Maurel “Siempre Soy tu Animal Materno”.

Justo este día en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de uno de los principales exponentes de la literatura mexicana del siglo XX, José Revueltas, aunque no pudo ver en pantalla las adaptaciones de sus novelas “El apando” (Felipe Cazals, 1976) o “Los vuelcos del corazón” (Mitl Valdez, 1996), vale la pena recordar que antes de ser testigo del fin de la Época de Oro del Cine Mexicano, pudo también corroborar cómo clásicos escritos por él —como “En la palma de tu mano” (1951) o “El rebozo de Soledad” (1952), ambas dirigidas por Roberto Gavaldón—, compitieron en festivales como San Sebastián y Venecia al tiempo que cautivaron al público mexicano.

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