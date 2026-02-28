El colapso que viene

¿Les platico? ¡Arre! El crecimiento económico de un medio de comunicación debe darse siempre en el giro original de su negocio.Cualquier derivación o diversificación de inversión en otros menesteres, ofrece riesgos que tarde o temprano pagan muy caras facturas. 1.- - Por ejemplo, el patriarca de un medio de comunicación que nació en Monterrey, ocupó la alcaldía del municipio más acaudalado -entonces y aun ahora- de Nuevo León, en los años 1970 y 1971 por el PAN. - Repentinamente, el medio creció. De tener solo un canal de televisión, expandió su operación a la radio y luego a la prensa, la cual los llevó a tener ahora un periódico nacional con sede en la CDMX. - Al margen de cualquier cuestionamiento sobre el origen político del recurso económico que permitió tal expansión en forma tan rápida, su crecimiento se dio en el giro original del negocio: la comunicación pública. 2.- - Un contemporáneo suyo nació en la radio y sin ocupar un puesto público como su colega y competidor, fundó un periódico para crecer el negocio. - Decía que siempre sería más provechoso sentarse a negociar un contrato comercial, poniendo sobre la mesa dos y no un solo medio. 3.- - Este caso es distinto: el que fue considerado en su tiempo “catedral del periodismo”, también nació en Monterrey como un diario vespertino.

- Luego engendró uno matutino; después otro en la CDMX; le siguieron el de Guadalajara y finalmente, Saltillo, que aguantó 11 años hasta cerrar en 2008. También sucumbió su nave nodriza, que tras más de 100 años cerró en el año 2024. - Todo esto ocurrió en muchísimo más tiempo que los dos primeros casos y a pesar de que podía económicamente incursionar en TV y radio, no lo hizo; se mantuvo siendo prensa... hasta ahora. Vino la segunda generación de dichos casos y siguió la expansión de sus empresas. En los tres apareció el apetito por los bienes raíces y eso catapultó su potencia económica. Pero al hacerlo, “ofrecieron” al gobierno “colas” qué les pueden pisar en otros giros, como fraccionamientos, hospitales, constructoras, distribuidoras. Es cierto, hoy, muchos de sus edificios los rentan al gobierno; millones de metros lineales de calles son pavimentadas y bacheadas por ellos, pero de esa manera, se vuelven más vulnerables al control del gobierno. La tercera generación se educó en el ámbito de los negocios, no en las escuelas de periodismo y esto me lleva a platicarles lo siguiente: 3.- - Los nietos de quienes dirigían la “catedral del periodismo” querían estudiar administración de empresas en EEUU, pero los abuelos los desalentaron: “Si el giro de la empresa es periodismo, tendrán que estudiar periodismo”. Y así fue. 2.- - Los nietos del segundo caso, quién sabe qué estudiaron. 1.- - El nieto del primero todavía se ufana de ser egresado de las más prestigiadas escuelas...de negocios, no de periodismo. En la CDMX ha ocurrido algo muy parecido: Los fundadores de los grandes medios crecieron siendo medios. Las segundas y terceras generaciones se diversificaron hacia otros giros y al igual que los regios, están pagando las facturas de lo que el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, llama:

- “Irrupción transversal del ecosistema digital”. - O “transformación del modelo publicitario, debido al crecimiento del mundo digital”, que traducido del español al español significa: Los medios tradicionales no se están reinventando a la nueva realidad que rige en el giro de los medios de comunicación. ¿Consecuencias? - Las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron este viernes 27 de febrero una caída superior al 10%, la peor jornada del año para la empresa. Se cotiza a 10.97 pesos, una ganga. - Francisco Valim, responsable de los negocios de cable, internet y TV satelital, dice que la empresa busca preservar recursos para nuevas oportunidades de crecimiento. - Pero Emilio Azcárraga Jean vendió la mitad de sus acciones serie “A” a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoita, dos de sus operadores de más confianza, y luego los infiltró en el Consejo de Inversiones que formó Claudia Sheinbaum. ¿Por qué creen? TV Azteca: - La Revista Proceso publicó el jueves 26 de febrero que “la empresa de Ricardo Salinas Pliego se declaró en concurso mercantil -antesala de la quiebra- buscando no pagar deudas”. - Esta situación busca ordenar las obligaciones financieras de la empresa, bajo supervisión judicial. - Contribuyó a todo esto, la caída de inversión publicitaria tradicional; los pagos de licencias por 3 mil 800 millones, que desembolsó la empresa en 2018; y -sin duda- el pago de 10,400 millones de pesos al SAT que acaba de tener lugar, más 18 abonos restantes para completar un total de 32,133 millones de pesos. Mientras tanto en EEUU, parece que sí le saben a todo esto... Este viernes 27 de febrero, Paramount Skydance firmó un acuerdo definitivo para adquirir a los estudios de Warner Brothers/Discovery por 110,000 millones de dólares (incluyendo deuda), para consolidar así a dos de los mayores gigantes de entretenimiento mediático del mundo. La fusión, que será concretada en el tercer trimestre de 2026, unirá a los Estudios de Warner Bros. y Paramount Pictures, con plataformas como Max y Paramount+ El gran perdedor aquí es NETFLIX, que buscaba comprar hostilmente a cualquiera de los dos Estudios cinematográficos y hoy también mediáticos, que acaban de unirse. A lo mejor por eso, al saber que habían perdido esa batalla, el co-CEO de NETFLIX, Greg Peters, anunció una inversión de mil millones de dólares en México, al inaugurar este 17 de febrero las nuevas oficinas de la compañía en la CDMX, que funcionará como centro de operaciones regional para Latinoamérica. Cajón Desastre: - Los medios digitales de comunicación debemos convertirnos en streamings y NO diversificarnos hacia otros giros, para NO depender de concesiones y contratos que otorga el gobierno, porque son una forma de control. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. En un descuido se nos aparece por aquí San Juana...

Publicidad