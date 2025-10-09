El costo de la inteligencia artificial

La revolución de la inteligencia artificial ha alcanzado nuestros hogares: ahora puede encargarse de las labores diarias, crear resúmenes, ofrecer inspiración para ensayos e incluso corregir la gramática de nuestros hijos. Sin embargo, surge una interrogante fundamental que comienza a resolverse: ¿la inteligencia artificial está estimulando el pensamiento... o lo está reemplazando?

Un análisis inicial fue realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En junio de 2025, el Media Lab presentó el primer estudio con imágenes cerebrales que respaldan los beneficios de utilizar ChatGPT mientras se escribe. Un total de 54 estudiantes universitarios formaron parte de la investigación; si bien los resultados no son concluyentes, sí ofrecen una guía valiosa para las familias.

Esto fue lo que descubrió el Instituto Tecnológico de Massachusetts:

1) Fenómeno del olvido selectivo. Al solicitar a los alumnos que mencionaran una frase de su ensayo, el 83.3 por ciento de los que emplearon ChatGPT no tuvieron éxito; ningún estudiante logró recordar la cita en su totalidad. En los conjuntos que no contaban con inteligencia artificial, únicamente el 11.1 por ciento experimentó dificultades. Cuando la máquina se encarga de redactar en tu lugar, tu mente no retiene la información de manera tan efectiva.

2) Degeneración del pensamiento rutinario. Al enfrentarse a la tarea de escribir sin la ayuda de la inteligencia artificial, los usuarios habituales no lograron recuperar de forma inmediata su nivel de rendimiento. Al igual que un músculo que no se ejercita, las capacidades de reflexión autónoma mostraron una respuesta más tenue.

3) Textos carentes de emoción. A pesar de que los ensayos apoyados por inteligencia artificial cumplían con estándares técnicos, los profesores humanos los calificaron como carentes de calidez y personalidad. Los alumnos mismos se percataron de esa “carencia”.

El abuso y la aplicación prematura de la inteligencia artificial pueden afectar negativamente la memoria, la concentración y la creatividad. No hay motivo de preocupación, pero es importante crear conciencia sobre su correcta utilización.

Es importante fomentar que tus hijos reflexionen y redacten antes que nada.

A continuación, se presenta un breve texto con un esquema y tres conceptos clave desarrollados: En primer lugar, se expone la importancia de considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Seguidamente, se destaca la necesidad de fomentar la empatía y la solidaridad en nuestra sociedad. Por último, se subraya la relevancia de promover la sostenibilidad ambiental como un compromiso colectivo. Posteriormente, la inteligencia artificial tiene la capacidad de perfeccionar la elegancia, la transparencia y los ejemplos. Este es un orden que favorece el cerebro: en primer lugar, se crean las memorias y luego se perfeccionan.

Tras utilizar la inteligencia artificial es necesario que el estudiante exponga verbalmente el contenido redactado durante un lapso de dos a tres minutos y responda a preguntas elementales sin hacer uso de la pantalla. Si no logra articularlo, es evidente que no ha asimilado el conocimiento.

Solicitar un fragmento escrito a mano que contenga la premisa principal respaldada por una experiencia personal. La escritura manual potencia la memoria y la concentración.

La norma del 70-30. Se requiere que al menos el 70 por ciento del contenido final refleje el pensamiento original del autor, incluyendo ideas, organización y conclusiones. Es fundamental que la inteligencia artificial no exceda el 30 por ciento en cuanto a edición, formato y referencias bibliográficas.

En resumen, dirigido a madres y padres: la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Cuando se emplea de manera adecuada, se convierte en un potente impulsor del proceso de aprendizaje. Cuando se prescinde del esfuerzo inicial, se incrementa el riesgo: la memoria se desvanece, la actividad cerebral disminuye y el producto final carece de sustancia. La instrucción es clara: primero reflexionar, después perfeccionar con inteligencia artificial. Fomentar esta disciplina en el hogar resguardará el activo más preciado de sus hijos: su propio cerebro.