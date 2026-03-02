El débil se desangra y desgrana

Opinión
2 marzo 2026
Plácido Garza DETONA Y si el débil es un gobernante, que el Dios de Spinoza agarre confesados a sus gobernados

Les platico? Arre!

Un gobernante débil es doblemente débil.

Cuando alguien crea que eres débil, no te sientas mal, enfurécete.

Pero si un burócrata o un político o un empresario o un falso activista o cualquiera, ataca una de tus debilidades, que nada te detenga.

Confronta cara a cara; cuando hagas algo, hazlo con tu nombre y da los de quienes señalas.

No lo hagas a espaldas de nadie, siempre de frente.

Por eso, cuando alguien te ataca sin dar la cara, estás obligado a verlo de frente perder en sus intentos.

Ante todo esto, quizá sea positiva la furia que te causa lo que haces, cuando alguien se refiere a tus debilidades por la espalda, no en tu cara.

Y si además de enfurecerte y endurecerte te diviertes y apasionas, difícilmente va a haber alguien que pueda detenerte.

Confronta todo abuso: de un gobernante, de un burócrata, de un político, de un empresario, de un falso activista o de un colega.

Sé estricto, severo, incluso brusco y -como los cirujanos- muestra un pulso firme.

Mantén una precisión quirúrgica en todo momento y más en situaciones cruciales o extremas.

A ti te lo digo, mijo, entiéndelo tú, mi nuera.

Cajón Desastre:

- “No me rajo. Me fajo”. Que ese sea tu lema.

- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A lo mejor hasta se nos aparece por aquí Sanjuana.

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

