El débil se desangra y desgrana
Plácido Garza DETONA Y si el débil es un gobernante, que el Dios de Spinoza agarre confesados a sus gobernados
Les platico? Arre!
Un gobernante débil es doblemente débil.
Cuando alguien crea que eres débil, no te sientas mal, enfurécete.
Pero si un burócrata o un político o un empresario o un falso activista o cualquiera, ataca una de tus debilidades, que nada te detenga.
Confronta cara a cara; cuando hagas algo, hazlo con tu nombre y da los de quienes señalas.
No lo hagas a espaldas de nadie, siempre de frente.
Por eso, cuando alguien te ataca sin dar la cara, estás obligado a verlo de frente perder en sus intentos.
Ante todo esto, quizá sea positiva la furia que te causa lo que haces, cuando alguien se refiere a tus debilidades por la espalda, no en tu cara.
Y si además de enfurecerte y endurecerte te diviertes y apasionas, difícilmente va a haber alguien que pueda detenerte.
Confronta todo abuso: de un gobernante, de un burócrata, de un político, de un empresario, de un falso activista o de un colega.
Sé estricto, severo, incluso brusco y -como los cirujanos- muestra un pulso firme.
Mantén una precisión quirúrgica en todo momento y más en situaciones cruciales o extremas.
A ti te lo digo, mijo, entiéndelo tú, mi nuera.
Cajón Desastre:
- “No me rajo. Me fajo”. Que ese sea tu lema.
- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A lo mejor hasta se nos aparece por aquí Sanjuana.