Hace una semana, en este espacio, cuestioné algunas de las consideraciones que hizo Alejandro Encinas en la presentación de la investigación sobre el tema de Ayotzinapa. Y no porque hubiese algún reclamo a la investigación misma, todo lo contrario, sino justamente porque me parecía que algunas aseveraciones por parte del subsecretario no hacían justicia al rigor y profesionalismo que caracterizaban ...