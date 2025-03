El fracaso de las políticas ante los 188 feminicidios en Coahuila

Estamos muy cerca del Día Internacional de la Mujer y no podemos dejar pasar esta fecha, por ello, en el marco del 8M, esta columna busca pasar de lo individual a lo colectivo para hacer un análisis cuantitativo y poder dimensionar el fracaso de las políticas públicas en Coahuila, y la urgencia de una alerta de género, que los obligue a implementar acciones contundentes.

Coahuila ha sido escenario de una alarmante cifra: 188 feminicidios, desde 2013, año en que se tipifica el asesinato de una mujer por razón de su género.

Cada feminicidio es una vida que ha sido truncada y una familia que sufre ante la negligencia o incapacidad de las autoridades para frenar esta violencia contra las mujeres.

Desde hace doce años, sexenio tras sexenio las autoridades han emitido enérgicos posicionamientos y decretos para tipificar y castigar de manera severa la violencia contra la mujer en todas sus versiones.

Pero la seguridad no se da por decreto, sino con voluntad, y estos enérgicos posicionamientos solo han servido como activo político para ganar simpatía y permanecer en cargos públicos.

No es necesario hacer un juicio de valor, ni usar calificativos, los números son contundentes: 188 feminicidios.

En muchos casos, las mujeres tenían orden de restricción, pero a diferencia de lo que piensa las autoridades, un papel no fue suficiente para detener la furia y neblina mental de quienes acabaron con la vida de estas mujeres.

Las políticas han fracasado y le han fallado a 188 mujeres.

Cada una cargó con historias de dolor, y sus planes de vida fueron truncados.

Han fallado. Nos han fallado, porque el asesinato de una deja incompleta a a una familia y el miedo nos trastoca a todas.

No sólo no han podido garantizar la no repetición, sino que estas historias de terror se han incrementado, con escenas dantescas.

De acuerdo a datos obtenidos en solicitudes de información de 2017 a 2019 se pasó de diez a 24 feminicidios anuales.

Sólo en este año se han registrado tres muertes.

El primero de enero, Ana Lisa fue asesinada por su pareja, en el municipio fronterizo de Nava.

El 22 de febrero se registró la muerte de una mujer de 67 años de quien se dijo fue golpeada por su novio, un hombre de 37 años, pero al final, las autoridades descartaron que su deceso tuviera que ver con un hecho violento.

El tercer caso se trata de Elizabeth, una joven de 30 años, que se había separado de su pareja por violencia. Ella hizo lo propio, interpuso una demanda y consiguió una orden de restricción, pero ese papel no detuvo a su ex pareja quien hoy se encuentra detenido.

Aunado a estos casos, en el mes de enero se registraron 195 llamadas de emergencia, es decir de 6 a 7 por día. Estas llamadas denunciaban incidentes de violencia contra la mujer, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El clamor por la alerta de género se intensificó y ese grito de justicia no sólo se escuchará en las calles este 8 de marzo, sino que ya se hizo presente en juzgados, a través de un amparo, interpuesto por la Asamblea de Mujeres que luchan por mujeres y feministas independientes de la Laguna para que se generen mesas de análisis ante la petición de emitir una alerta de género.

Indicaron que la presentación de este amparo busca que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque en estos casos la justicia no se pide, la justicia se exige.