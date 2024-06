El futuro de México (10): Mujeres y Claudia Sheinbaum

¿Qué hacemos con las mujeres ahora que nos van a “gobernar”? No lo sé. Tengo la peor opinión de Claudia Sheinbaum y su corte de claques. Así como también tenía y tengo la peor opinión de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Nada va a cambiar y sí, todo se va a recrudecer. Viene lo peor, según su servidor. Como dice el cantante popular, “Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas...”. ¿Es así? En mi caso, no.

Escribió el gran Goethe unos versos de delicada estirpe: “¡La pasión trae padecimiento! ¿Quién da consuelo/ al apenado corazón que perdió demasiado?”. ¿Cuánto ha perdido México al elegir a una mujer como Presidente de un país ya casi en ruinas? Apenas lo vamos a sentir y padecer. No espero nada bueno. Pero no estoy triste ni tengo preocupación alguna en mi futuro. Precisamente por eso, mi futuro es hoy, no mañana. En mi caso, muy especial caso, es como asistir al cine de moda, al cinematógrafo de barrio bravo con el cual crecí tatuado en mis ojos de infante.

Es decir, en mi caso de vida es como asistir a las salas de cine y ver apagarse las luces una a una, hasta que llega el foco de luz del cañón iluminando la pantalla (sí, es el famoso túnel que todo mundo debemos de pasar al morir), para así iniciar una permanencia voluntaria, la cual aún disfruto en sueños plácidos. Me voy harto contento de mi vida terrena (bueno, cuando Dios lo disponga) y voy a presentar batalla, como siempre, a la hija de López Obrador, heredera de su raíz autoritaria y maldita.

Un eterno “8M” 1: Se aleja cada vez más del calendario el famoso y malogrado “8M”, sí, donde las masas de mujeres enfurecidas (feministas, lesbianas, neo entes, seres no binarios) festejan “El Día Internacional de la Mujer” y salen a las calles a gritar consignas hueras (la más boba y célebre es “Ni una más”, luego le agregan “Ni una más, ni una menos”. Vaya usted a saber el significado de ello al día de hoy), a pintarrajear calles y edificios y salen a denostar a varones que se atreven a cruzarse en su violenta y desbocada ira primitiva.

Un eterno “8M” 2: Se acerca en el calendario el famoso e iracundo día de furia, el “8M” en el próximo año, en el cual las “mujeres feministas”, es un eufemismo pues, salen a gritar, a denostar, a pintarrajear todo a su paso sólo para al siguiente día desaparecer. Se celebra entonces “Un Día sin Mujeres”, o algo así. Ambas fechas, intrascendentes.

Un eterno “8M” 3: Cuando se habla de mujeres de carácter, aguerridas y líderes en su campo de acción, se citan a las mismas de siempre por lo general. Es decir, es una retahíla de lugares comunes. Tan comunes que su servidor, a vuela pluma y sin tener Internet jamás, pero sí mi precaria memoria y cuadernos llenos de apuntes, cito a las siguientes mujeres ejemplares (al menos en el imaginario colectivo): Marie Curie, Frida Kahlo, Virginia Woolf, Toni Morrison, Gabriela Mistral, Amparo Dávila...

México hoy 1: Hace algunos días el expresidente de la AIERA (Industriales y empresarios), Ruperto González Torres, declaró a los medios de comunicación que habría que “presionar a las Universidades” para que los estudiantes crezcan con la llamada “Inteligencia Artificial” (AI) o “la industria se quedará sin mano de obra”. Tiene razón, desgraciadamente tiene razón: es la puesta en práctica más brutal y fiera del neo liberalismo que nos engulle. La industria necesita obreros que hoy mínimamente dominen la “IA”, aunque no tengan una pizca de inteligencia ni ideología propia.

Un eterno “8M” 4: Tengo los siguientes datos que pueden no estar completos o ser inexactos, pido disculpas, pero insisto, no consulto Internet para nada: desde 1901 en que se entregó el Primer Premio Nobel, al día de hoy, 53 mujeres han recibido tan alto galardón internacional (tomándolo como rasero de genialidad). ¿Son pocas o muchas, en comparación de qué o con quién? En 123 años, 53 mujeres premiadas. Saque usted sus conclusiones matemáticas luego de leer los anteriores números.

Un eterno “8M” 5: Le pido un favor retome mi anterior y precaria lista de nombres femeninos. ¿Cuántas de ellas reconoce usted como Premio Nobel? De las 53 galardonadas en la historia de la humanidad, ¿usted puede decir de corridito el nombre de 10 de ellas y su campo de acción? Mmm, sinceramente lo dudo. De la lista anterior, Marie Curie fue Premio Nobel de Física y la negra Toni Morrison ganó el Nobel de Literatura. Mujer a la cual conocí y tengo un libro suyo autografiado. Bueno, y de las demás galardonadas ¿por qué no sabemos de ellas y su legado?

México hoy 2: Estamos ante una buena disyuntiva la cual desde AMLO en el poder se ha mostrado y ahora ha crecido: AMLO y hoy Claudia Sheinbaum (¿es mujer ejemplar, es una heroína, es una científica, es un monumento viviente?) quieren gente adocenada, claques y analfabetas recibiendo dineros (becas, dicen ellos) de su mano para tenerlos como jauría clientelar en las elecciones. Los poderosos industriales y empresarios sólo quieren autómatas bien aceitados para cumplir con sus ocho horas de trabajo. ¿Antes? Antes se hacían las guerras por valores; no por un pasado mohoso, sino para lograr un futuro.

Hoy tal vez el futuro, la historia misma, ha llegado a su fin...