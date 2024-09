Amplia, muy amplia y variada opinión generó el anterior texto de esta saga de planteamientos. “El futuro de México 20”, publicado en este generoso espacio de VANGUARDIA, mereció de parte suya apostillas y comentarios, los cuales atesoro. Para compartir datos y opiniones se comunicaron con su servidor, el hidalgo saltillense, don Javier Salinas (melómano irredento, el cual, le he contado antes aquí, ya vive a matacaballo entre Panamá y Saltillo. Puso un negocio allá, la ya famosa “Taquería Monterrey”, de la cual pronto le escribiré notas aquí). El académico Martín Martínez Ávalos, genuinamente preocupado, me compartió sus ideas.

En animada tertulia y como siempre, Javier “El tritón” Díaz , alcalde electo de esta ciudad, me habló de la actuación avasallante de Morena y la polarización que está pasando a nivel nacional en todos los estratos de la población. Le creo. El contador Rogelio Ochoa (empedernido lector) me habló de la famosa roca de Sísifo, pues sí, la cual estamos condenados a cargar una y otra vez para llevarla al desfiladero, las veces que sea necesario, por un motivo: así es la vida, no un problema, sino una solución. Y si es necesario cargar la roca llamada México todos los días, así debemos de hacerlo por amor, decoro, responsabilidad, honor y convicción.

TE PUEDE INTERESAR: Café Montaigne 309: Se extinguen las librerías... arriba la época de la involución

México hoy 1: Usted ha hecho suya la siguiente reflexión, son líneas del mejor reportero del mundo, Jon Lee Anderson . Fue él y nadie más quien visualizó la bestialidad de los criminales en México cuando esto apenas iniciaba como plaga demencial, allá por las lunas de 2010. Incluso, lo dijo en una entrevista de “banqueta” en un encuentro de periodismo en Zacatecas, hoy ciudad y estado en manos de los Monreal y de los criminales.

México hoy 2: Así lo dijo el periodista Anderson: “Ustedes, los periodistas mexicanos, tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

México hoy 3: ¿Somos humanos o animales carniceros? Lea usted uno de decenas de ejemplos recientes en este país de chocolate derritiéndose al sol. Acaba de pasar entre los días 8 y 10 de septiembre en Puebla. Afuera de un resultante en un centro comercial de aquella ciudad, y frente a su pareja, fue secuestrado por un comando armado el empresario de apenas 24 años, César Eduardo Garrido, quien se dedicaba a la compra-venta de autopartes. Dos días después. Un auto fue incendiado justo enfrente del Centro o Complejo de Seguridad Metropolitano, el C-5 (un acto a todas luces provocador), y con lujo de impunidad.

México hoy 4: Llegaron, estacionaron un auto Aveo y le prendieron fuego, repito, frente al C-5. Antes de eso, dejaron una hiela y una cartulina con la siguiente leyenda: “Operaciones Especiales Mencho”. Creo, señor lector, ya se imagina el contenido de la hielera: lo poco que quedaba, trozos de un ser humano llamado César Eduardo Garrido, de apenas 24 años de edad, empresario él. ¿Humanos? No, hienas carniceras.

ESQUINA-BAJAN

México hoy 5: ¿Somos un narco estado como ya se afirma en todo lugar? Si acaso no lo somos, estamos a un tris de caer en ello. Andrés Manuel López Obrador , y hoy su hija adoptiva, Claudia Sheinbaum , jamás tomó cartas en tan delicado asunto de seguridad y los costos ya son brutales para todo el país. En Culiacán, Sinaloa, los enfrentamientos entre dos cárteles rivales ya son cotidianos. La gente de “El Mayo” Zambada contra “Los Chapitos”. ¿El Gobierno Federal? Pues son espectadores, así de sencillo.

México y Coahuila hoy 6: Hartos comentarios he recibido apostillando esta pandemia, la cual hoy es más que evidente, aunque todo el tiempo ha existido: la ingesta brutal de alcohol por parte no sólo de nuestros jóvenes, sino por todo mundo y en cualquier estrato social. Los datos son de miedo y espanto: luego del confinamiento por el COVID-19, este alentó patrones de alto consumo de alcohol.

TE PUEDE INTERESAR: Alcoholismo (2): Excesos llevan a la muerte a los jóvenes

México y Coahuila hoy 7: El encierro hizo más alcohólicos a los mexicanos (sigo los datos del Instituto Nacional de Salud Pública ). En las mujeres adultas aumentó el consumo de 33.5 a 42.5 por ciento. Entre jóvenes (menores de edad para los cuales y, en teoría, está prohibido su venta y consumo) aumentó la ingesta de alcohol 13.9 por ciento. Y claro, la ingesta de alcohol provoca o está relacionado con poco más de 200 enfermedades: cáncer, afectaciones intestinales; diabetes, epilepsia, cirrosis... amén de conductas sociales como la ira, vandalismo, criminalidad, violencia familiar, daños a la salud mental, prostitución, accidentes de tránsito que son muertes seguras.

México y Coahuila hoy 8: Todos los males nos afligen y las plagas bíblicas tienen nuevos nombres: alcoholismo, melancolía, tristeza y depresión; consumo de drogas (“droga casi mata a estudiante de la UAAAN ” 14 de agosto), “los motonetos”, la pésima alimentación... Según el Informe publicado por la American Journal of Public Health , en los últimos 15 años han aumentado significativamente las sobredosis fatales de drogas en la frontera norte de México...

LETRAS MINÚSCULAS

Y Coahuila no es la excepción. Aquí le glosaré tan alarmante Informe.