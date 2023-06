La intimidad física desempeña un papel importante en el bienestar general y la satisfacción de las parejas casadas. La semana pasada, en mi consulta privada, una muchacha de 28 años me narraba su experiencia matrimonial: “Maestro, ¿es normal que tenga con mi marido intimidad física una vez cada tres meses? ¿Cuál es el número normal para recién casados? Desde que regresamos de la luna de miel, hace un año, tenemos encuentros íntimos cada tres o cuatro meses. Mi esposo me rechaza con la excusa de que está cansado y le duele la cabeza. ¿Es normal?”.

No hay un número “correcto” de veces que haya que tener sexo si estás feliz con tu vida sexual. Sin embargo, hay estudios que afirman que el promedio de encuentros sexuales entre esposos en el primer año de matrimonio y sin hijos es de 3 o 4 por semana.

Una investigación del año 2015 publicada por la Society for Personality and Social Psychology descubrió que las parejas que tienen sexo semanalmente son más felices. La clave es mantener una conexión íntima con la pareja, pero no es necesario tener sexo todos los días para mantener esa conexión. Numerosos estudios han explorado la importancia de la intimidad en el matrimonio, destacando sus efectos positivos en varios aspectos de la relación. Estos son algunos hallazgos clave de estudios de investigación:

1. Satisfacción en la relación. Varios estudios han demostrado que los niveles más altos de intimidad están asociados con una mayor satisfacción en la relación. La intimidad fomenta la conexión emocional, la confianza y un sentido de seguridad, todo lo cual contribuye a un matrimonio más feliz y satisfactorio.

2. Vínculo emocional. La intimidad mejora el vínculo emocional entre parejas. Compartir sentimientos, pensamientos y experiencias en un ambiente seguro y de apoyo promueve la comprensión, la empatía y una conexión emocional más profunda.

3. Satisfacción sexual. La intimidad abarca tanto la intimidad emocional como física, y los estudios han demostrado consistentemente una correlación positiva entre la satisfacción sexual y la satisfacción general de la relación. La intimidad promueve una mejor comunicación y un sentido más profundo de cercanía, lo que conduce a experiencias sexuales más satisfactorias para ambas parejas.

4. Resolución de conflictos. La intimidad facilita la resolución efectiva de conflictos en los matrimonios. Cuando las parejas se sienten emocionalmente conectadas, es más probable que aborden los conflictos con empatía y comprensión, lo que conduce a resoluciones más saludables y productivas.

5. Reducción del estrés. La intimidad sirve como amortiguador contra el estrés en el matrimonio. Compartir momentos íntimos, como hablar y participar en el afecto físico, ha demostrado reducir los niveles de estrés y promover el bienestar emocional en ambos.

6. Longevidad de la relación. La investigación sugiere que la intimidad juega un papel crucial en la longevidad de los matrimonios. Las parejas que priorizan y mantienen la intimidad tienen más probabilidades de tener relaciones duraderas y resilientes.

Cada matrimonio es único, y la importancia específica de la intimidad puede variar de una pareja a otra. Sin embargo, la investigación existente destaca consistentemente el impacto positivo de la intimidad en la satisfacción marital, el bienestar emocional y la calidad general de la relación. Sin embargo, si el hombre se rehúsa a tener intimidad con su pareja necesita ayuda profesional para realizar un diagnóstico de las posibles causas, que pueden ser inseguridad, baja autoestima, disfunción eréctil, pornografía, consumo de alcohol, exceso de estrés, entre otros factores.