Padres sanos: hijos sanos. Los traumas también se heredan

Todos los papás deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién no quiere que nuestros niños y adolescentes sean felices y exitosos? Creo no equivocarme, pero todos los padres buscamos y hacemos hasta lo imposible para que nuestros hijos tengan una vida plena y llena de satisfacciones. Muchas veces nuestra preocupación se centra solamente sobre qué necesitan y satisfacerlos para que no les falte nada, pero pocas veces pensamos en nosotros mismos.

Nuestra historia familiar es fundamental para ayudar a nuestros hijos a ser mejores. Vemos claramente los atributos físicos que recibimos de generaciones anteriores, como el cabello o el color de los ojos, pero hay mucho más que heredamos que no vemos, incluida la historia emocional de nuestra familia: las ansiedades, miedos, prejuicios, fobias y más de tus padres o abuelos. A menudo se convierten en tuyas también, transmitidas a través de comportamientos, expectativas culturales e incluso tus genes.

De la misma manera que las generaciones anteriores te transmiten características genéticas, la investigación muestra que también transmiten características “adquiridas” o epigenéticas nacidas de experiencias traumáticas y cargadas emocionalmente. Hace 5 años, la revista Journal of Psychiatric Research publicó un estudio sobre los padres que sufrieron del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial; sus hijos, nietos y bisnietos tienen un mayor riesgo de trastornos de ansiedad y trastornos emocionales postraumáticos.

En otro estudio, publicado en el American Journal of Psychotherapy, se encontró que entre las referencias a una clínica de psiquiatría infantil, los nietos de sobrevivientes del Holocausto estaban sobrerrepresentados en un 300 por ciento en problemas emocionales en comparación con sus compañeros. Los estudios son muy claros: un padre que sufre o sufrió un trauma emocional severo tiene tres veces más probabilidades de tener una descendencia vulnerable en su salud mental.

El trauma generacional también está presente en las familias donde ha habido un trauma emocional significativo como el divorcio, conflictos fuertes entre los padres, accidentes trágicos o pérdidas, abandono, encarcelamiento de los padres, abuso de sustancias, suicidios o muerte por COVID-19. El comportamiento negativo de los padres también puede ser una fuente de trauma. Cuando los padres tienen un trauma sin resolver, su crianza puede verse afectada negativamente por depresión, abuso de sustancias, enfermedades mentales y otras condiciones. Pueden llegar a estar menos sintonizados como padres y modelar habilidades negativas de afrontamiento.

Incluso pueden convertirse en autores de su propio trauma; el abuso sexual se repite a menudo en las familias durante generaciones. Se ha demostrado que el trauma ancestral afecta el cerebro. Un gran estudio de 2019 encontró que los hijos de padres con depresión tenían menor volumen en los centros de placer de su cerebro, lo que los ponía en riesgo de desarrollar depresión.

Una buena noticia es que el trauma ancestral puede ser detenido, pero no desaparecerá por sí solo. Las familias pueden hacer de la resiliencia su nuevo legado buscando activamente abordar el trauma. Construir resiliencia a través de una comunicación abierta y amorosa entre generaciones es una de las mejores maneras de aflojar el control del trauma generacional. La curación ocurre cuando los miembros de la familia hablan y trabajan a través de cualquier dolor o abuso del pasado.

Los expertos en salud mental sugieren que busque su propio apoyo y comparta su trauma abiertamente con sus hijos y posiblemente también con sus nietos. Cuéntales tu historia y todo lo que sepas sobre lo que les pasó a tus padres y a tus abuelos. En otras palabras, si deseamos el mejor futuro para nuestros hijos, debemos empezar con nosotros mismos. Los padres sanos tienen mayor probabilidad que sus hijos crezcan con un buen balance emocional, felices y exitosos.