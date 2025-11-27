El nuevo Black Friday

Por acá. En estos rumbos. La temporada preciosa. Oro sólido apaciguarnte de acreedores. Bienvenidos hijos de las fregaderas. Los recibimos con mercancía nueva ya vieja. Los próximos modelos plagados de insignificacia. A costo de 12 meses sin intereses.

Todos los caminos conducen a Laredo, San Diego, Nogales, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras.

Bitácora de kilómetros a las fronteras, estimado de forma natural en máximo dos horas. En realidad, para internarse más allá de la milla 26, 12 hermosas horas desaparecidas entre las revisiónes, los permisos y una pasada por el escaner.

Nuestros paisanos pierden compostura. Quitarte del producto si te volteas o sueltas el asistente eterno.

Algunos miedos, no te los puedo negar. Dicen hay mucho agente dela ICE. Si se mirar latino, fachas de asociado de las entidades criminales, pueden detenerte, retirar la visa, deportar y castigo de 20 años para ser considerada candidata o candidato a aplicar el salvoconducto.

El Home Depot, supermercados artesanales, en las esquinas relajados como todos los demás.

Interminable el trayecto. La renta de la habitación. El simple aire tan destino, en las tiendas de ropa mexicanas. Allá huele a garnacha. Aceite reque quemado. Solo comprar, e irse a guardar en la habitación. Se gastó lo suficiente. Si mañana, después de desayunar, es temprano, le damos una ultima vuelta al mall.

Como quieras contratamos un insurence si las ventas resultaran menos al año pasado. Reglas son reglas. Se avecina un gran cambio. Viviremos como los verdaderos latinos versus chicano boys. Nunca voltees pa atrás