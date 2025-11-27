El nuevo Black Friday

/ 27 noviembre 2025
    El nuevo Black Friday
    Un letrero marca precios especiales en juguetes mientras los minoristas lanzan ofertas del Viernes Negro en una tienda Target en el sureste de Denver. Foto: AP/David Zalubowski

A costo de 12 meses sin intereses

Por acá. En estos rumbos. La temporada preciosa. Oro sólido apaciguarnte de acreedores. Bienvenidos hijos de las fregaderas. Los recibimos con mercancía nueva ya vieja. Los próximos modelos plagados de insignificacia. A costo de 12 meses sin intereses.

Todos los caminos conducen a Laredo, San Diego, Nogales, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras.

Bitácora de kilómetros a las fronteras, estimado de forma natural en máximo dos horas. En realidad, para internarse más allá de la milla 26, 12 hermosas horas desaparecidas entre las revisiónes, los permisos y una pasada por el escaner.

Nuestros paisanos pierden compostura. Quitarte del producto si te volteas o sueltas el asistente eterno.

Algunos miedos, no te los puedo negar. Dicen hay mucho agente dela ICE. Si se mirar latino, fachas de asociado de las entidades criminales, pueden detenerte, retirar la visa, deportar y castigo de 20 años para ser considerada candidata o candidato a aplicar el salvoconducto.

El Home Depot, supermercados artesanales, en las esquinas relajados como todos los demás.

Interminable el trayecto. La renta de la habitación. El simple aire tan destino, en las tiendas de ropa mexicanas. Allá huele a garnacha. Aceite reque quemado. Solo comprar, e irse a guardar en la habitación. Se gastó lo suficiente. Si mañana, después de desayunar, es temprano, le damos una ultima vuelta al mall.

Como quieras contratamos un insurence si las ventas resultaran menos al año pasado. Reglas son reglas. Se avecina un gran cambio. Viviremos como los verdaderos latinos versus chicano boys. Nunca voltees pa atrás

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

