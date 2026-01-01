Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional

La noche en que Allegra Reyes recibió la noticia de su convocatoria a la preselección nacional U-15, no hubo festejos ruidosos ni anuncios públicos. Sus papás la llamaron a su cuarto y le mostraron el teléfono. En la pantalla estaba la carta. Ahí se confirmaba lo que había esperado desde hace tiempo: su nombre estaba entre las seleccionadas. “Fue una mezcla de felicidad, nervios y orgullo”, recuerda. Pensó en el camino recorrido y en los años de trabajo que la llevaron hasta ese momento. “Sentí que valió la pena cada esfuerzo”. TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez se queda cerca del gol y Fulham rescata empate ante Crystal Palace El llamado no llegó de forma aislada. Detrás hay un proceso que comenzó en 2022, cuando Allegra empezó a plantearse de manera clara el objetivo de llegar a una selección nacional. Un año después disputó su primer Nacional ADEMEBA, en 2023, y desde entonces su calendario se llenó de competencias. A la fecha acumula nueve nacionales, entrenamientos constantes y una rutina que pocas veces se detiene.

“No hay muchos años con vacaciones”, explica. Las mañanas comienzan antes del amanecer, con sesiones físicas desde las 4:40 am, trabajo técnico, preparación mental, cuidado en la alimentación y descanso planeado para evitar lesiones. A eso se suma el sacrificio cotidiano: decir no a salidas, fiestas o momentos sociales. “Aprendes a no rendirte y a confiar en ti, incluso cuando las cosas no salen como esperas”. Parte clave de su formación fue el programa “Mi Sueño Olímpico”, al que asistió desde sus primeras ediciones. Su primer campamento fue en Nuevo León, donde fue una de las pocas niñas de Coahuila seleccionadas. Años después regresó a ese mismo espacio, ya como referente, y poco tiempo después llegó la convocatoria a la preselección. “Tiene un significado muy especial”, explica. “Es un programa donde se detecta a lo mejor del país. Más de la mitad de las jugadoras que viajamos a Brasil estuvimos ahora en la concentración de la preselección. Hay un seguimiento real del talento”.

El cambio entre aquella Allegra que llegó por primera vez a un campamento y la actual es evidente. Como jugadora, se define hoy como más consciente del juego, disciplinada y segura. Como persona, reconoce que aprendió a manejar la presión y a rodearse de quienes realmente creen en ella. “Conforme avanzas, la gente que se queda cerca es la que vale la pena”. Representar a Coahuila ha sido un rasgo constante en su carrera. Desde Mi Sueño Olímpico, la selección de minibasket que viajó a Brasil, competencias internacionales en Cuba y ahora la preselección nacional, Allegra ha sido la única coahuilense en estos procesos. “Es una responsabilidad muy fuerte, pero también un honor. Quiero que otras niñas vean que sí se puede”. La concentración nacional le dejó aprendizajes claros. El nivel de exigencia es distinto y cada detalle cuenta. “Me pidieron enfocarme más en mí, dejar fluir las cosas y tomar decisiones rápidas”. Identificó avances en confianza y ritmo de juego, pero también áreas a seguir trabajando, como fuerza física, reacción y aspectos técnicos.

Nada de esto sería posible sin el respaldo familiar. Allegra describe a su familia como un equipo. Su papá analiza el juego y la acompaña en la cancha junto a su coach, su mamá marca el rumbo y recuerda por qué vale la pena el sacrificio, y sus hermanos son parte activa de su entrenamiento diario. A ellos se suman sus abuelos, siempre presentes, incluso a la distancia. Hoy, su sueño olímpico sigue ligado al disfrute del juego y a las personas que ha encontrado en el camino, aunque ahora lo visualiza con mayor compromiso y responsabilidad. A corto y mediano plazo, sus objetivos incluyen nuevos Nacionales ADEMEBA, la Olimpiada CONADE, una gira Nike por Estados Unidos, campamentos IBT y mantenerse en futuras convocatorias hasta buscar un lugar definitivo rumbo al Centrobásquet 2026, además de iniciar sus estudios de high school en Estados Unidos.