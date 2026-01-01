POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones

I. RECTA FINAL

Ahora sí comenzó –de a deveras– la cuenta regresiva para el panismo comarcano que comanda Elisa Maldonado. Les quedan exactamente cuatro semanas para hacerle “manita de puerco” a su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, y que firme el convenio de coalición, a nivel local, con el PRI, pareja de la cual decidió divorciarse públicamente –y con feos modos– en octubre del año pasado, durante el evento que organizaron para su “relanzamiento” como partido que aspira a recuperar viejas glorias. Los enterados aseguran que en el PAN coahuilteco sigue reinando el optimismo y confían en que “algo ocurrirá” de último minuto...

II. ACTO DE FE

Justo por eso, por la confianza en la posibilidad de “un milagro”, nadie ha pensado en la necesidad de elaborar un plan B, aunque sea nada más para matar el tedio. Y no sea que se vaya a ofrecer. Pensarán, tal vez, que a su dirigente nacional le va a dar “penita” ver a su partido en Coahuila en cerrada pelea con los votos nulos... o confiarán en las habilidades negociadoras de quien, tras bambalinas, los coachea como si fueran un sector más del expartidazo...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Lentes con cámara... Así documentan paisanos abusos policiales en su retorno a México

III. ¿PURO TRÁMITE?

Por lo pronto, el Instituto Electoral que comanda Óscar Daniel Rodríguez sesiona hoy, a mediodía, para dar cumplimiento a la sentencia que, en las postrimerías del 2025, emitió el Tribunal Electoral de Coahuila y que ordena modificar el calendario del proceso electoral en marcha y definir el 30 de enero como fecha límite para la presentación de los convenios de coalición. La sesión se anticipa de mero trámite, pues se trata de acatar una orden judicial, y ayer por la noche había voces que advertían sobre la posibilidad de que el tema desate una polémica en la mesa.

IV. DISCUSIÓN EN CIERNES

¿Cuál sería la razón para ello? Pues que el morenismo comarcano, igual que sus villanos favoritos, trae un enredo con su respectiva coalición –que será sólo con el PT, si tienen suerte– y por ello quieren alargar todo lo que se pueda el plazo para negociar. Para ello intentarán echar mano del Reglamento de Elecciones del INE, lo cual permitiría diferir el plazo hasta el 1 de marzo. ¿Le entrarán los consejeros electorales a la polémica o se limitarán a acatar lo ordenado por el Tribunalito?

V. SE ACABA EL BAILE...

A otros que ya alcanzó la cuenta regresiva es a los 25 integrantes de la Legislatura local. A partir de ayer, es legal el clásico saludo de “menos días” con el cual se recuerda a los servidores públicos de elección popular que el cargo tiene fecha de caducidad. Cada integrante del rebaño que encabeza Luz Elena Morales Núñez desea –no tenga usted la menor duda– mantenerse en la nómina por tres años más. Sobre todo, porque esta será la última vez –mientras nos alcanza la siguiente reforma– que un legislador local coahuilense podrá aspirar a la reelección consecutiva.

VI. HAGAN SUS APUESTAS

¿Cuántos de los actuales diputados lograrán retener la curul? En el ala tricolor –que implica 17 de las 25 bancas– dicen los enterados, ninguno, pues en el búnker de Coss, donde encabeza, coordina y manda Carlos Robles Loustaunau, ya se tomó la decisión de decretar “juego nuevo”, es decir, cambiar el mazo completo de sus cartas y dar paso a nuevos rostros. Y como en Morena ocurrirá algo similar –aunque por otras razones–, pues casi no queda nadie con posibilidad de repetir...

VII. SEGUNDA VUELTA

La Auditoría Superior del Estado, encabezada por Manuel Ramírez, no sólo rindió cuentas en su Informe Anual 2024; también aprovechó para sugerir mejoras legales: permitir que los entes auditados presenten aclaraciones tras conocerse los resultados del informe anual. Ahora se busca formalizar lo que ya sucedía en la práctica, con una nueva etapa procesal y un plazo extraordinario de 30 días hábiles antes de iniciar expedientes de responsabilidad. Para quienes piensan que el informe es el fin de la historia, más les valdría leer bien: esto no se inventó ahora, ya se aplicaba, y lo que sigue será con papel membretado y sello oficial.

VIII. NO TAN RÁPIDO

La propuesta ya está en el Congreso, incluida en el apartado de Asuntos para la Agenda Legislativa. Se trata de homologar prácticas con otros entes del país, dar mayor margen legal a las entidades y, de paso, evitar que los errores administrativos escalen sin oportunidad de defensa. Así que antes de acelerar con acusaciones y hogueras públicas, más vale tener claro que todavía hay camino legal. Porque en esto, como en política, no siempre gana el que grita primero, sino el que entiende bien el procedimiento... y lo sabe aprovechar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

IX. LA ‘MAGIA’ DE HURTADO

Recién comentamos que ya circulaban las invitaciones para el informe del diputado local morenista Alberto Hurtado, y ayer amanecimos con la ciudad tapizada de espectaculares. Todo legal, dicen, pero más de uno se pregunta de dónde sale tanto recurso. Porque, además de la publicidad, ha organizado cenas navideñas, comidas de fin de año, y mantiene dormitorios, mercaditos y apoyos por doquier. Generoso el muchacho... pero el cargo no da para tanto, ¿o sí? Haría bien en contarle a la gente cómo le hace para estirar el presupuesto. O si ya descubrió la fórmula, que la comparta: muchos políticos estarían interesados. ¡Hasta un seminario –cobrado– podría impartir!