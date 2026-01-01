¿Qué hacer en Saltillo? Estrenos en cine de ‘La Empleada’ y ‘Song Sung Blue’, tributo a Zoé y los últimos días de Villamagia

Las vacaciones decembrinas continúan este fin de semana y, aunque para muchos es tiempo de descanso, en Saltillo todavía hay diversas opciones para sumar actividades culturales, musicales y de entretenimiento a los planes de estos días. Los estrenos en cine serán una excusa para recorrer las plazas comerciales y, quizá, aprovechar alguno de los snacks clásicos de la ciudad.

VILLAMAGIA Este fin de semana continúan las actividades culturales en el escenario de Villamagia, además de la oportunidad de tomarse fotografías con la decoración que engalana los últimos días de la Plaza de Armas de Saltillo.

ESTRENO EN CINES DE ‘LA EMPLEADA’ Este jueves llega a las salas de cine en Saltillo La Empleada, un thriller protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, basado en el exitoso libro homónimo. Dirigida por Paul Feig, la película sumerge al público en un mundo retorcido donde la perfección es solo una ilusión y nada es lo que parece. Tratando de escapar de su pasado, Millie (Sweeney) acepta un trabajo como empleada doméstica interna para la adinerada Nina (Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Sin embargo, lo que comienza como el trabajo de sus sueños pronto se convierte en algo mucho más peligroso: un juego sexy y seductor lleno de secretos, escándalos y poder.

TRIBUTO A ZOÉ Este sábado 03 de enero, la magia y la nostalgia se apoderarán de Beer Therapy con un show especial a cargo de la agrupación local Gatos Pardos, quienes interpretarán los himnos que marcaron a toda una generación. La cita es a las 10:30 p. m. en Plaza Tulipanes, ubicada en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño 1905, local 8. El cover para disfrutar del recorrido musical será de 100 pesos.