“Ponle el ojo a la Comisión de Quejas (y Denuncias) del INE”, me dijo una fuente muy bien informada hace un par de semanas. “Entraron dos de los nuevos consejeros y ya están dejando pasar todo a favor de Morena”.

No creí que se notara tan rápido. Hace unos días, esta Comisión determinó que las corcholatas del Presidente no están haciendo actos anticipados de campaña... porque las campañas no han iniciado. ¡Pues ese es el punto! ¡Que las campañas no empiezan oficialmente hasta el último cuatrimestre del año y las corcholatas llevan meses en campaña por todo el país!

Vaya descaro el del nuevo INE. Decir que no hay actos anticipados de campaña cuando todos hemos visto mítines de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Bardas, anuncios espectaculares, siluetas, hashtags, presentaciones de libros, giras por toda la república y una permanente propaganda en la conferencia mañanera del Presidente. Hablan públicamente de las encuestas, de los métodos de selección de candidatos, de quién va a ganar, de si habrá presidenta o presidente. El descaro del INE para decir que no hay actos anticipados de campaña es sólo comparable con el descaro de las corcholatas para hacer campaña y decir que no la hacen.

¿Por qué el INE se cruza de brazos? Porque ya está operando el obradorismo en la nueva camada de consejeros. Concretamente, en la Comisión de Quejas hay tres integrantes. Solían estar Ciro Murayama y Adriana Favela. Se fueron, y entraron Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura (identificados con el morenismo). Permaneció Claudia Zavala. La votación para permitir las campañas anticipadas de las corcholatas quedó 2-1, con los votos a favor de Rita Bell y Montaño.

¿Esto significa que el INE ya está entregado al oficialismo? No es una buena señal, pero puede ser solamente un cambio de criterio. A lo mejor este INE −al estilo de los árbitros futboleros que toleran las faltas para no detener el partido− permitirá lo mismo en la oposición.

La oposición debería poner a prueba este criterio: que pinten bardas, promuevan hashtags, contraten espectaculares, inunden con sus siluetas y recorran el país encabezando mítines de miles de personas. Les toca hacer campaña. Descaradamente. Ya. A ver si el INE les dice algo.

SACIAMORBOS

1. En el INE no hay que perder de vista a un tal George. Cuentan que es el nuevo poder tras el trono.

2. Se avizora bronca para la oposición en uno de sus emblemáticos bastiones de la Ciudad de México: el Pedregal. Los vecinos ya declararon la guerra a las torres Be Grand y Mantik. Donde cabían 30 casas harán 3 mil departamentos. Les preocupa el agua, el tráfico, etcétera. La queja es contra la jefa de Gobierno, pero más contra la alcaldesa y precandidata local opositora, Lía Limón.

