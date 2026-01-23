El país de los desaventurados

Memorias del subdesarrollo. Crecimos con la etiqueta de tercermundistas. De no alineados al primer sector ultra capitalista. Brinco al charco. Detrás de la cortina de hierro. El bloque socialista segundo mundo. Pocas noticias sobre la estabilidad de sus monedas. Incluso la libertad de asociación. Cuentos de misioneros cristianos o sacerdotes católicos perdiendo la vida en la enajenación del credo hasta lo último de la tierra.

Atrasados, los mexicanos, tablas comparativas con las dictaduras militares en Chile, Argentina, el eterno desangramiento social de Colombia. Las historias inventadas de los pueblos de Africa. Hambruna colectiva, sequía multiplicadora de defunciones.

México de caciques amparados, corruptos, del partido oficialista, el Partido Revolucionario Institucional.

En lo profundo de Aridoamérica, comunidades saqueadas. Recursos al campo en manos de los gobernadores tricolores. Por eso Lucio Cabañas, Rubén Jaramillo, el Sub-Comandante Marcos y toda la tribu urbana de pensadores disidentes, lectores y compañeros de celda de José Revueltas en Lecumberri.

El asalto al cuartel madera en Chihuahua. Suicidio en fila. Los desaparecidos en el campo militar número uno en la ciudad capital. Torturados, ejecutados sumario.

Heberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra, incluso el tata Lazaro Cárdenas, exigiendo al dinosaurio transparencia. Octavio Paz renunció a la embajada en la India. Muestra de solidaridad con la comunidad universitaria y los asesinados en Tlatelolco.

Comenzó por la pelea en un juego de futbol americano. Ratzia del honorable cuerpo de granaderos.

El verano del amor. Retumba el pensamiento francés de inconformidad. Salario mínimo al presidente. Pa que vea lo que se siente. Juan Rulfo escribió historias de fantasmas de los páramos, los sembradíos. Tan lejos de la modernidad. Tan próximos a la guerra fría. Así fueron estos días extendidos. Hasta la llegada de Ixca Cienfuegos, guerrero y cuidador, de la antes ciudad más transparente del aire.

La revolución va a hacernos justicia. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. El plan B, de los desaventurados. 120 millones en el cuenco de la abundancia. Gota a gota, la paciencia y la sangre se agota. Vámonos haciendo menos. Cada uno tome el fusil de la cultura, la esperanza y el saber en las redes sociales.

Mestizos del mundo uníos.