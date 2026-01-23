El país de los desaventurados

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 23 enero 2026
    El país de los desaventurados
    El país de los desaventurados. Ilustración: Vanguardia

Cada uno tome el fusil de la cultura, la esperanza y el saber en las redes sociales

Memorias del subdesarrollo. Crecimos con la etiqueta de tercermundistas. De no alineados al primer sector ultra capitalista. Brinco al charco. Detrás de la cortina de hierro. El bloque socialista segundo mundo. Pocas noticias sobre la estabilidad de sus monedas. Incluso la libertad de asociación. Cuentos de misioneros cristianos o sacerdotes católicos perdiendo la vida en la enajenación del credo hasta lo último de la tierra.

Atrasados, los mexicanos, tablas comparativas con las dictaduras militares en Chile, Argentina, el eterno desangramiento social de Colombia. Las historias inventadas de los pueblos de Africa. Hambruna colectiva, sequía multiplicadora de defunciones.

México de caciques amparados, corruptos, del partido oficialista, el Partido Revolucionario Institucional.

En lo profundo de Aridoamérica, comunidades saqueadas. Recursos al campo en manos de los gobernadores tricolores. Por eso Lucio Cabañas, Rubén Jaramillo, el Sub-Comandante Marcos y toda la tribu urbana de pensadores disidentes, lectores y compañeros de celda de José Revueltas en Lecumberri.

El asalto al cuartel madera en Chihuahua. Suicidio en fila. Los desaparecidos en el campo militar número uno en la ciudad capital. Torturados, ejecutados sumario.

Heberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra, incluso el tata Lazaro Cárdenas, exigiendo al dinosaurio transparencia. Octavio Paz renunció a la embajada en la India. Muestra de solidaridad con la comunidad universitaria y los asesinados en Tlatelolco.

Comenzó por la pelea en un juego de futbol americano. Ratzia del honorable cuerpo de granaderos.

El verano del amor. Retumba el pensamiento francés de inconformidad. Salario mínimo al presidente. Pa que vea lo que se siente. Juan Rulfo escribió historias de fantasmas de los páramos, los sembradíos. Tan lejos de la modernidad. Tan próximos a la guerra fría. Así fueron estos días extendidos. Hasta la llegada de Ixca Cienfuegos, guerrero y cuidador, de la antes ciudad más transparente del aire.

La revolución va a hacernos justicia. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. El plan B, de los desaventurados. 120 millones en el cuenco de la abundancia. Gota a gota, la paciencia y la sangre se agota. Vámonos haciendo menos. Cada uno tome el fusil de la cultura, la esperanza y el saber en las redes sociales.

Mestizos del mundo uníos.

Temas


política

Localizaciones


México

Personajes


Rosario Piedra Ibarra

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón: Actos vergonzosos

Torreón: Actos vergonzosos
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
El empresario Carlos Slim reavivó el debate sobre el sistema de pensiones en México al sugerir que los adultos mayores continúen trabajando hasta los 75 años y que los apoyos como la Pensión del Bienestar y la jubilación del IMSS sean replanteados.

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años
El ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal, podría provocar temperaturas cercanas a los 0 grados al inicio de la próxima semana.

Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial.

Opinión: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?