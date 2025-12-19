El panadero con el pan

De acuerdo estamos con la política de devoluciones. Si el producto vendido incumple con lo ofrecido. Falsedad en la póliza de garantía. Marcas carentes de componentes para reparar. Donde exista dolo por la parte del exhibidor.

Concierto de naciones. México devolverá los territorios a los Nahuas, Mayas, Zapotecas, Mixtecas, Otomíes, Totonacas, Tsotsiles, Tzeltales, Mazahuas, Mazatecos y todos los nativos originales.

Los cubanos a los los Taínos, los Siboneyes (o Ciboneyes), los Guanajatabeyes (o Guanahatebeyes).

Los chilenos a Mapuche (sur), Aymara y Quechua (norte), Rapa Nui (Isla de Pascua), Atacameños (Likanantay), Colla, Diaguitas, Kawéskar y Yagán (sur austral), y los Chango (costa norte).

Argentina a los Guaraníes, Mapuches, Kollas, Diaguitas, Comechingones, Mocovíes, Chané, Quechuas, Atacamas, Omaguacas y pueblos patagónicos como Onas y Tehuelches.

Venezuela lo hará con Wayúu, Warao, Pemón. Kariña, Piaroa, Yanomami (Amazonas/Brasil), Barí (Táchira/Zulia), y Ye’kuana (Amazonas).

Brasil a los Tikúna (Ticuna) los más numerosos, seguidos por grupos como los Guajajara, Kayapó, Yanomami, Munduruku, y las etnias del Río Negro.

Colombia debe hacerlo a la rica diversidad de pueblos indígenas, con 115 grupos reconocidos como los Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos.

Perú quien alberga 55 pueblos indígenas u originarios, con los Quechuas (83%) y Aimaras (10.9%) predominando en los Andes, y numerosos grupos amazónicos como los Asháninkas, Awajún, y Matsés.

Y por último los Estados Unidos de América a las cientos de tribus indígenas con culturas y lenguas únicas, siendo algunas de las más grandes la Nación Navajo, la Nación Cherokee y la Choctaw; otras tribus prominentes incluyen a los Sioux, Blackfeet, Apache, Muscogee y las naciones Iroquesas (Haudenosaunee), además de Luisiana a Francia, Florida a España, Alaska a Rusia, sin faltar de California, Nuevo México, Arizona, Texas a México.

Además de Guantánamo a Cuba. Las bases extraterritoriales fuera de su territorio original de las 13 colonias.

Las vidas arrancadas en Vietnam, Corea, Panamá, Afganistán, Chile. Aprender a vivir en los guetos de las tierras pantanosas. Hacinados. Como las bestias de maldad de su realidad conservadora.

Entonces, ellos pueden pedir devoluciones. Antes nada.