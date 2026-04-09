Mala suerte o ingenuidad (Parte II)
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TEMAS
Lo que no se puede medir, no se puede repetir. Y lo que no se repite... no escala
En la entrega anterior dejamos claro algo incómodo:
No es mala suerte.
Es ingenuidad bien maquillada.
Pero como en toda buena sobremesa emprendedora, el menú apenas comenzaba.
Nuestro querido PhD. Chinelas, ya con café recalentado y ego intacto, continúa:
—“Ahora sí ya entendimos el mercado...”.
—“Solo necesitamos escalar...”.
—“Con más inversión esto despega...”.
—“El problema fue la ejecución, no la idea...”.
Claro.
Siempre hay una siguiente explicación elegante.
Vamos a lo que sigue.
5. FALTA DE METODOLOGÍA
No ejecutan mal por falta de ganas...
ejecutan mal por falta de método.
Todo es intuición.
Todo es urgencia.
Todo es “sobre la marcha”.
No hay procesos claros.
No hay métricas consistentes.
No hay estructura replicable.
Pero sí hay juntas. Muchas juntas.
El emprendimiento se convierte en una colección de esfuerzos heroicos...
en lugar de un sistema que produce resultados.
Ejemplo clásico:
“Vendimos bien este mes... hay que repetirlo.”
¿Cómo?
Silencio incómodo.
Porque nadie sabe exactamente qué funcionó.
AQUÍ NO HAY MAGIA
Lo que no se puede medir, no se puede repetir.
Y lo que no se repite... no escala.
6. EQUIPO MAL ARMADO
Socios por amistad.
Contrataciones por urgencia.
Roles definidos por suposición.
Y luego... conflictos por sorpresa.
“El técnico quiere opinar de ventas”.
“El de ventas promete lo que no existe”.
“El socio ‘estratégico’... desaparece”.
El problema no es el talento.
Es la falta de alineación.
Un startup no muere por falta de gente... muere por tener a la gente incorrecta en posiciones críticas.
Ejemplo Mandrake:
Tres socios.
Uno trabaja.
Uno opina.
Uno “está viendo otras cosas”.
Adivina quién se cansa primero.
7. ESCALAR ANTES DE TIEMPO
Este es uno de los pecados favoritos del ecosistema.
Quieren crecer...
antes de saber operar.
Más marketing.
Más equipo.
Más gasto.
Sobre un modelo que aún no es sólido.
Es como ponerle turbo a un coche sin motor.
Ejemplo clásico:
“Estamos creciendo mucho...”.
Sí.
En pérdidas.
Confunden tracción con ruido.
Crecimiento con saturación.
REALIDAD INCÓMODA:
Escalar amplifica lo que ya eres.
Si eres desordenado...
serás un desastre más grande.
8. DESCONEXIÓN EMOCIONAL DEL EMPRENDEDOR
Aquí es donde pocos quieren mirar.
El problema no es el negocio.
Es el estado interno del emprendedor.
Cansancio.
Ansiedad.
Ego.
Miedo a reconocer errores.
Y entonces comienzan las decisiones... emocionales:
—No pivotan porque “ya invirtieron mucho”.
—No escuchan porque “ellos saben”.
—No frenan porque “qué van a decir”.
El negocio deja de ser racional...
y se convierte en una extensión del ego.
Ejemplo brutal:
Prefieren quebrar...
antes que aceptar que estaban equivocados.
MANDRAKE SIN ANESTESIA:
No estás defendiendo tu empresa.
Estás defendiendo tu identidad.
Y eso... es más peligroso.
RESUMEN SIN ANESTESIA (PARTE 2)
El problema no es crecer.
Es crecer sin base.
– Se ejecuta sin método.
– Se construye sin equipo correcto.
– Se escala sin control.
– Se decide desde la emoción.
Y luego...
se vuelve a culpar a la suerte.
7 RECOMENDACIONES REALES (SEGUNDA DOSIS)
1) Implementa metodología desde el día uno.
No improvises lo que puedes sistematizar.
2) Define métricas clave y revísalas semanalmente.
No percepción. Datos.
3) Arma equipo por capacidad, no por cercanía.
La empresa no es terapia social.
4) Define roles claros y medibles.
Si todos hacen de todo... nadie responde por nada.
5) No escales hasta tener repetibilidad.
Primero funciona. Luego crece.
6) Documenta lo que sí funciona.
El éxito sin registro es suerte disfrazada.
7) Trabaja tu estabilidad emocional
Tu negocio no necesita un héroe... necesita claridad.
CIERRE MANDRAKE
El emprendedor promedio no se equivoca por falta de inteligencia.
Se equivoca por falta de estructura... y exceso de ego.
Porque emprender no es resistir.
Es corregir.
Pero claro...
Siempre será más cómodo decir:
“Ahora sí, con esta nueva estrategia...”.
Qué aceptar:
“Nunca hubo método”.
Hasta la próxima.
#SaborAMandrake