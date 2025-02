El regreso del charrismo sindical

Les platico primero la definición de uno de los conceptos más oprobiosos del ámbito laboral:

El charrismo sindical se refiere a un líder de sindicato que, en lugar de buscar el beneficio de sus compañeros trabajadores, obedece a los intereses de la empresa o de las autoridades gubernamentales.

El caso que hoy me ocupa -la FNSI- tiene como agravante, que el gobierno federal actual se ha mantenido al margen, no así el estatal al mando -todavía de Samuel García- que tolera pasivamente lo que he narrado en mis recientes entregas.

Con un agravante: periodistas de la vieja guardia pretenden servir de oficiosos intermediarios entre Jesús González Cárdenas, líder destituido por sus patrones, los empresarios, con los medios que criticamos esta práctica deleznable.

Subrayo el hecho de que González Cárdenas fue obligado a dejar su cargo al frente de la FNSI no por sus compañeros trabajadores, sino por los empresarios que le compraron en $30 millones la Toma de Nota ante la Secretaría del Trabajo en el año 2016, tal cual lo señalé en mi artículo anterior.