El sindicato le puso el pie al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez

Finalmente, después de un año y medio de caos en Pemex, Víctor Rodríguez dejó de ser el director. Más catedrático que político y petrolero, nunca pudo tomar el control de una oficina plagada de disputas e intereses. Desde hace seis meses, en este espacio, revelamos que su relación con la secretaria de Energía, Luz Elena González, estaba rota. Que la dirección de administración de Marcela Villegas no lo tomaba en cuenta. Que el área jurídica lo veía como un cero a la izquierda y la estocada final llegó gracias al Sindicato Petrolero. Un documento al que tuve acceso, fechado el 26 de abril y firmado por Ricardo Aldana, secretario general del sindicato, revela los reclamos dirigidos contra Víctor Rodríguez como director de Pemex. El primer párrafo comienza fuerte: “Durante la administración a su cargo se registran al menos 101 violaciones al contenido del Contrato Colectivo de Trabajo”.

Un segundo párrafo agrega: “La falta de atención y el incumplimiento al contenido de nuestro pacto laboral viene generando un deterioro acelerado del clima laboral, baja en la productividad e incremento en las condiciones de riesgo”. A partir de las siguientes líneas, el sindicato, base histórica de extorsiones en este país, enumera los reclamos, unos más graves que otros, que desnudan por qué se han incrementado los accidentes en las refinerías o los desastres ecológicos, como el derrame en el Golfo de México hace dos meses y medio: falta de atención a las más de 12 mil 400 observaciones de las comisiones locales de seguridad; 42 ambulancias fuera de servicio, de un total de 106; carencia de sanitarios, agua potable y papel higiénico para los trabajadores; 252 plazas de médicos especialistas vacantes en las unidades médicas de la empresa y ausencia de capacitación para el desarrollo de habilidades, entre otras. El documento de cuatro páginas incluía una copia a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Producto de estos reclamos, Rodríguez fue citado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el 11 de mayo. El encuentro no se concretó en esa fecha y se pospuso para el día 14, mismo en que la presidenta Sheinbaum anunció que Rodríguez dejaba el puesto, producto de un acuerdo pactado desde que inició su gobierno y en el que él se comprometía a trabajar solamente por año y medio, ante sus intenciones de regresar a la academia. El pretexto era el perfecto para darle una salida más o menos decorosa ante el desastre de su gestión. La realidad es que hasta el sindicato ya le estaba tendiendo la cama. STENT Qué difícil debe ser pedir pruebas y pruebas durante 15 días y que las pruebas corran a Estados Unidos a entregarse para tratar de salvar lo más que puedan del pellejo. Lo mencionamos aquí: jugar a romper lealtades iba a salir carísimo. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH

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