Señalan derrame en el Golfo y crisis operativa como causa de la salida de Padilla de Pemex

La renuncia de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) era una salida anunciada y necesaria por los malos resultados que llevaba en lo operativo, financiero y ambiental, que empeoraron con el derrame de crudo en el Golfo de México, coincidieron especialistas. Dejó, destacaron, un Pemex deteriorado tanto en términos políticos como operativos, y el rescate que tanto se prometió nunca llegó. “Su administración, en efecto, evitó una crisis inmediata de liquidez, pero al igual que en administraciones anteriores, solo trasladó el problema hacia adelante, sin resolver los problemas estructurales de rentabilidad, apalancamiento ni gobernanza”, aseguró Carlos Flores, especialista en energía. Dijo que también se va con una fuerte sospecha de haber permitido que Pemex aparentemente falseara información a los mercados internacionales.

Gonzalo Monroy, experto en energía y director de la consultora GMEC, afirmó que Rodríguez Padilla nunca tuvo la posibilidad de hacer la diferencia en la empresa. “La gota que derramó el vaso fue el ocultamiento de información del derrame en el Golfo de México, el ridículo que le hizo pasar a la presidenta al darle información que no era correcta”, afirmó. Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, aseguró que nunca logró afianzar su liderazgo ni terminó de fijar su visión de empresa. “Tuvo una relación compleja con la secretaria de Energía, Luz Elena González, y le hizo sentir que ella era quien manda. Su gestión, en términos generales, fue sin pena ni gloria”, aseguró. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Juan Carlos Carpio Fregoso, quien se desempeñaba como director de Finanzas de Pemex, asumiría la dirección general. Los expertos cuestionaron su capacidad por desconocer cuestiones operativas. “La tiene más complicada por el posicionamiento de las calificadoras sobre los pagos de Pemex y por el refinanciamiento de su deuda, que están por vencer. La parte financiera está de alguna manera salvaguardada, pero la parte operativa es donde enfrentará dificultades, por lo que se prevé que haya cambios que le permitan enfrentar esta situación”, dijo Ramsés Pech, analista de energía. Javier Estrada, director de Analítica Energética, aseguró que Carpio necesitará presentar ideas nuevas al Consejo de Administración y convencer a todos de la importancia de regresar a esas alianzas con el sector privado.

En una carta de despedida, Rodríguez destacó que bajo su gestión se mejoró la situación financiera de Pemex al reducir la deuda y avanzar en el pago a proveedores; además, destacó algunos proyectos, como Zama y Trión, en los que participa la IP. Flores destacó que Carpio Fregoso recibe una empresa con presiones simultáneas en casi todos los frentes: deuda financiera gigantesca, vencimientos de corto plazo, refinación estructuralmente débil, producción estancada y una creciente presión operativa por el deterioro de infraestructura y pagos a proveedores. “Más allá del discurso político, el verdadero desafío será recuperar capacidad financiera y credibilidad operativa en una empresa que lleva años sobreviviendo únicamente gracias al respaldo fiscal del Estado”, concluyó.

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