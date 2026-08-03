En el peaje mortal entre África y Europa, cuerpos desaparecidos se convierten en estadística mientras el fútbol global se privatiza con la misma lógica mercantil. Trata a personas como mercancía desechable.

Durante años el flujo constante de marroquíes cruzando hacia Ceuta y Melilla perseguiendo el sueño europeo. “Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy”. Los migrantes marroquíes son esos fantasmas. Nunca están cuando los buscan las cámaras, pero aparecen muertos en las playas del estrecho de Gibraltar.

Las cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones indican que más de 28,000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo desde 2014, con el estrecho de Gibraltar como uno de los puntos más mortíferos. Las deportaciones se cuentan por miles: España devolvió más de 12,000 migrantes irregulares en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Los encarcelamientos en centros de detención como el CETI de Ceuta albergan a personas en condiciones que organizaciones humanitarias califican de “inhumanas”.

La FIFA Forward Enterprise: privatizar el Mundial con capital trumpista.

Mientras cuerpos flotantes marcan la ruta migratoria, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció en julio de 2026 un plan para crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en 20,000 millones de dólares que vendería hasta 20% de participaciones a inversores privados. La entidad, según reportes de The Times y Financial Times, contaría con asesoría de JP Morgan y la participación de Thrive Capital, firma de capital riesgo propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.

El proyecto busca recaudar 4.200 millones de dólares mediante la venta de acciones minoritarias a inversores externos, muchos de ellos identificados como afines al círculo empresarial de Trump. La UEFA y CONCACAF se opusieron públicamente: “Cruzan una línea, no deberían cruzar”, declaró el organismo europeo. El Mundial de 2026, desarrollado con singularidades y caprichos de Trump como anfitrión parcial, se convirtió en el laboratorio perfecto para esta mercantilización extrema del fútbol.

La UNAM trampa desde dentro del sistema.

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta un escándalo de corrupción académica: el examen de admisión será repetido tras comprobarse que existió una red interna vendía respuestas de los tests de ingreso. El Universal de México reportó al personal administrativo y profesores facilitaban las respuestas a cambio de sobornos oscilantes entre 50,000 y 200,000 pesos por aspirante.

La institución, que recibe más de 200,000 solicitudes anuales para apenas 50,000 lugares, suspendió el proceso de admisión 2026-2027 tras las denuncias. Estudiantes preparados para ingresar ahora ven cómo su esfuerzo se nivela con quienes compraron el acceso. La trampa no vino de fuera: nació desde las entrañas de la máxima casa de estudios de México.

Milei y el decreto trumpista de expulsión.

Javier Milei, presidente argentino, firmó el 30 de julio de 2026 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe la entrada y ordena la expulsión de extranjeros que “incitaren o dirigieren mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino” o “ultrajen los símbolos patrios”. La medida, calificada por La Nación como “de corte trumpista”, fue presentada como respuesta a manifestaciones de hostilidad contra Argentina durante el Mundial de fútbol 2026.

El decreto modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para denegar ingreso y cancelar residencias. El gobierno afirma “han aumentado considerablemente los mensajes de odio” contra argentinos, aunque aclara no aplica a “disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana”. The Washington Post comparó la medida con políticas migratorias de Trump, señalando el paralelismo retórico y jurídico.

El hemisferio sur: sexo, pobreza y fronteras cerradas.

Mientras Milei blinda Argentina con decretos, Latinoamérica palpita con otra realidad: ciudadanos pamperos viajan a otros países trabajando como sexoservidoras, actores de bajo nivel mental pero alta belleza, y mano de obra barata. Pocos empresarios, mucha pobreza en todo el hemisferio sur argentino. La propuesta de cerrar fronteras a los argentinos para “no consumir sus productos” emerge como ironía salvaje: Argentina exporta soja, carne y litio, pero importa turistas sexuales y actores de telenovelas.

Fantasma que nunca está, llevo en el cuerpo un dolor, llevo en el alma un camino. Los desaparecidos del estrecho, los desaparecidos de la FIFA privatizada, los desaparecidos de la UNAM corrupta, los desaparecidos del decreto de Milei. Todos volando, deprisa, rumbo perdido, hacia un siglo veintiuno prometió inclusión y entregó fronteras blindadas, mercados desregulados y sueños ahogados en el mismo estrecho donde el fútbol se vende por acciones.

El tablero global, unos compran participaciones del Mundial, otros compran respuestas de exámenes, otros compran silencio migratorio. Los desaparecidos, en cambio, no tienen precio: solo tienen cuerpo flotante y canción prestada.