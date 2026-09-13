El tarot, la luna, el eclipse y los procesos de la vida. Nadie es quien era. Y la carta de La Muerte no sugiere aceptar las transformaciones

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El tarot, la luna, el eclipse y los procesos de la vida. Nadie es quien era. Y la carta de La Muerte no sugiere aceptar las transformaciones

Mi último paciente de hoy casi siempre pide sacar una carta del tarot al final de la sesión. Es un buen ejercicio. Así que decidí sacar una en la cual basar hoy este conjunto de pensamientos que llamo columna. Saqué la carta número trece, La Muerte. En realidad esta carta no tiene un nombre, número sí pero nombre no. La figura es una calaca en armadura montada en un caballo blanco con ojos rojos y cargando un estandarte. Va dejando cadáveres a su paso. Un sacerdote está delante de ella. Parece que pide clemencia. En el fondo hay dos torres (las mismas que salen en la carta de La Luna) y entre ellas está saliendo el sol. Cuando sale esta carta en una lectura el consultante tiende a asustarse. Y yo me río. Sí, literalmente. En las sesiones que he tenido desde la luna llena con su eclipse, ha habido mucha referencia a ese fenómeno. Leí por allí que la luna de sangre eclipsada, como evento, pone fin al ciclo de vida que comenzó en 2020. ¡Ah! Ya entiendo lo que la carta me sugiere trabajar en esta columna. Y les sugiero un ejercicio.

Saquen sus cuadernos. En una hoja escriban en una columna los años 2020, 2021 y así hasta llegar al 2026.Ahora hagan memoria y traigan a la consciencia una palabra que nombra la sensación de cada uno de esos años. Esa sensación debe ser la manera en que cada uno percibió su vida en ese año.Ya tienen siete palabras que forman, o nombran, el proceso de su experiencia y su vida desde la pandemia hasta hoy. ¿Qué les dice? Si escribieran un poco más y formaran una declaración con estas palabras, ¿cómo indica la declaración la manera en que sus vidas han progresado? ¿Cómo nombra el proceso por el cual han pasado? ¿En qué momento de sus vidas los coloca en este momento? Y, ¿cuál es su siguiente paso en el estilo de vida que se está manifestando?

Lo que la carta número trece, El Arcano sin Nombre, La Muerte, nos presenta es el cambio, la transformación. No somos quienes éramos en febrero de 2020. Ahora, ¿quiénes son?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México