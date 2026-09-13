El tarot, la luna, el eclipse y los procesos de la vida. Nadie es quien era. Y la carta de La Muerte no sugiere aceptar las transformaciones

Mi último paciente de hoy casi siempre pide sacar una carta del tarot al final de la sesión. Es un buen ejercicio. Así que decidí sacar una en la cual basar hoy este conjunto de pensamientos que llamo columna. Saqué la carta número trece, La Muerte. En realidad esta carta no tiene un nombre, número sí pero nombre no. La figura es una calaca en armadura montada en un caballo blanco con ojos rojos y cargando un estandarte. Va dejando cadáveres a su paso. Un sacerdote está delante de ella. Parece que pide clemencia. En el fondo hay dos torres (las mismas que salen en la carta de La Luna) y entre ellas está saliendo el sol. Cuando sale esta carta en una lectura el consultante tiende a asustarse. Y yo me río. Sí, literalmente. En las sesiones que he tenido desde la luna llena con su eclipse, ha habido mucha referencia a ese fenómeno. Leí por allí que la luna de sangre eclipsada, como evento, pone fin al ciclo de vida que comenzó en 2020. ¡Ah! Ya entiendo lo que la carta me sugiere trabajar en esta columna. Y les sugiero un ejercicio.

Saquen sus cuadernos. En una hoja escriban en una columna los años 2020, 2021 y así hasta llegar al 2026.Ahora hagan memoria y traigan a la consciencia una palabra que nombra la sensación de cada uno de esos años. Esa sensación debe ser la manera en que cada uno percibió su vida en ese año.Ya tienen siete palabras que forman, o nombran, el proceso de su experiencia y su vida desde la pandemia hasta hoy. ¿Qué les dice? Si escribieran un poco más y formaran una declaración con estas palabras, ¿cómo indica la declaración la manera en que sus vidas han progresado? ¿Cómo nombra el proceso por el cual han pasado? ¿En qué momento de sus vidas los coloca en este momento? Y, ¿cuál es su siguiente paso en el estilo de vida que se está manifestando?

Lo que la carta número trece, El Arcano sin Nombre, La Muerte, nos presenta es el cambio, la transformación. No somos quienes éramos en febrero de 2020. Ahora, ¿quiénes son?