El trabajo del Gobierno del Estado alienta el triunfo de los candidatos al Congreso local

En estos dos años transcurridos y después de analizar lo andado por la administración pública estatal, el electorado debe ponderar el trabajo de Manolo Jiménez como gobernador del Estado, y una vez medido debe servir de base para calificar el desempeño de manera que valga como referente en el momento en que el votante, erigido como juez, llegue a las urnas y decida si otorga el visto bueno a los candidatos a una diputación local que proponga el partido en el poder al visualizar los beneficios que han recaído en la ciudadanía.

Debemos ser conscientes que toda esa labor ayudará sobremanera -pues no hay que regatear la obra estatal-, ayudará digo, a que el partido se robustezca y pueda dar la pelea en la elección que conformará el Poder Legislativo con visos de victoria, sin embargo no hay que confiarse, recordemos que no hay enemigo pequeño, pues los rivales también emprenderán estrategias para la contienda.

En la atmósfera política que ya estamos viviendo en Coahuila ya se escuchan algunos nombres de posibles candidatos a una diputación local por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), algunos o algunas con cara conocida, repetirán en su curul, pues ese manejo implementado da la posibilidad para una reelección con el objetivo de que no pierdan vigencia y en su momento se enlacen con otros puestos. Precisamente por aquello de la paridad.

El Poder Legislativo estructuralmente debe demostrar en los hechos que es un contrapeso del Poder Ejecutivo cuya cercanía solo es aceptable con el respeto y la independencia que lo demande, es decir, evitar que su líder realice también funciones de compañía del gobernador, pues los bandos están definidos. A menos que...

Según fuentes, por estas fechas el partido en el poder ya ubicó a los que serán los candidatos y candidatas a jugar en las elecciones de junio próximo, nombres en que habrá una asignación de participación femenina que ya se empieza a percibir en el ambiente con el fin de cumplir con la necesaria cuota de género, conglomerado que habrá de promover leyes que privilegien su inclusión en la actividad productiva con las mismas prerrogativas que los hombres, lo cual es sumamente justo, ya que hemos vivido en una cultura machista que ya debe ser desterrada, pues el hombre y la mujer tienen los mismos derechos.

Eso definitivamente no está mal, pues existe, en algunos casos, la preeminencia de mujeres que han demostrado fortaleza y han dado prueba de su preparación cognitiva mejor que algunos hombres. Sin embargo, se pudiera pensar que algunas de ellas, ya en funciones legislativas y descubriendo condiciones políticas convenientes para el manejo político del que mueve el tablero, podrían solicitar licencia para separarse de sus curules y escalar dejando esos asientos a sus suplentes (¿UDC?) que pudieran ser hombres, por lo que estarían faltando, por un lado, al compromiso establecido de cumplir con la equidad de género, y por el otro, la falta de respeto a ellas mismas y a los ciudadanos que emitieron su voto por ellas confiando en su buen desempeño.

Ese juego que pudiera pactar el PRI con los partidos coaligados al elaborar la nómina de los presuntos corredores, podría esquivar los acuerdos de paridad al no sostener al género femenino en la competencia moviendo esas piezas dentro o fuera del tablero para provecho del partido, y que al mostrar obediencia y conveniencia la fórmula serviría para amplificar el poder. Sin embargo, si así fuera ¿les importaría o no la confianza que depositaron sus representados al apoyar a sus candidatos originales?

El PRI aquí en Coahuila está fuerte mientras que los demás partidos están envueltos en un ambiente nebuloso que es difícil que prevalezca la unión de sus miembros, pues las complicaciones han derivado en un antagonismo donde una cúpula sin fuerza no ha servido para aglutinar a sus correligionarios a luchar por una meta común.

