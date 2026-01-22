Coahuila: Por sentido provisorio, los empeños deben diversificarse en los procesos productivos

En mi columna publicada el 20 de junio de 2025 por mi casa editora VANGUARDIA, así como en algunos otros medios hace siete meses, señalé de forma puntual mi opinión acerca de que la economía de la Región Sureste de Coahuila debe diversificarse, abriendo la puerta a productores distintos a la rama automotriz. El motivo: en cualquier momento podría surgir un estancamiento que provocara la exclusión de un buen número de puestos de trabajo ante una posible baja en la demanda de vehículos, afectando laboralmente a las armadoras de la región y, por extensión, a sus familias, además de desfavorecer a toda la cadena de valor involucrada en el proceso de fabricación.

En esa entrega hice notar que, además de la disminución del trabajo, existía la posibilidad de que: “hoy en día la robotización y la digitalización de los sistemas productivos son factores determinantes que inciden en su desarrollo, prescindiendo de fuentes de ocupación y supliendo a miles de empleados con ventajas mayores que la mano de obra, debido a que esas máquinas no se cansan, no solicitan aumento de sueldo, ni prestaciones, ni vacaciones; sólo requieren mantenimiento, el cual es realizado por pocos empleados cuando se requiere.

“Nuestra región tiene que dirigir las miradas a otro tipo de actividades, sin menospreciar la automotriz, como por ejemplo: reforzar el sector terciario, es decir, el de servicios, como el turismo, el financiero, el transporte, etcétera”.

Aquí abro un paréntesis para comentar, en lo que se refiere al transporte público, que el alcalde de la ciudad, Javier Díaz, ha puesto su firmeza para solucionar un problema muy antiguo, que era una burla para el rango de ciudad, y ha creado un sistema orientado a profesionalizarlo, pues ya se ofrecen líneas de ese servicio público con vehículos nuevos, equipados con aditamentos modernos, como aire acondicionado e internet, y totalmente gratuitas, lo que contribuye en gran parte a la economía de los usuarios.

¿Qué criterio está tomando el secretario de Economía de Coahuila para suavizar esa situación? Hace siete meses advertí la posibilidad de caer en una debilidad laboral, como la que estamos pasando en estos momentos, y que por desgracia sucedió al anunciarse la pérdida de empleos en una planta armadora de vehículos de esta región.

En días anteriores, el secretario de esa dependencia hizo declaraciones en el sentido de que hay que buscar otras vías para generar otro tipo de empleos, es decir, diferentes a la actividad automotriz. Claro, pues eso es de sentido común, es básico, de primaria comprender que no es bueno poner todos los huevos en una sola canasta.

Seguramente dentro de la Secretaría de Economía debe haber funcionarios expertos en enlaces nacionales e internacionales, con capacidad inteligente de interlocución en el manejo de criterios que den luz a la atracción de empresas, así como criterios no políticos ni con sentimientos a favor de las regiones de donde se procede, pues la exigencia es que su colocación se dé en lugares que sufren una situación social deprimida, por lo que es dable crear, para su llamamiento, infraestructura que responda a su instalación, que otorgue certidumbre jurídica y que esté dotada de incentivos que les beneficie.

De igual manera, en dicha columna de junio de 2025, dije: “La Zona Metropolitana Sureste de Coahuila ha demostrado ser una región que contribuye globalmente, pues su formalidad laboral es símbolo de estabilidad en el desarrollo...

“El humor social es de calidad al mantener la seguridad, un ambiente laboral sin problemas, una capacidad educativa de alto nivel y una vida cultural de la que nos ufanamos, lo que deriva en un nivel de bienestar importante, ahuyentando la delincuencia”.

Señor secretario: deje de lado la contemplación que el confort de su despacho le brinda, pues su trabajo es construir caminos que conquisten empresas de diverso giro y ofrezcan un trabajo edificante a los coahuilenses, para eso lo pusieron en ese lugar. Los caminos se encuentran extramuros.

Se lo digo EN SERIO.

