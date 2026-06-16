El último territorio

Representa una llamada de atención a la conciencia humana. La ONU estableció este día para alentar al mundo a prestar mayor atención al bienestar de las personas mayores y denunciar los abusos, sufrimientos y maltratos que muchas de ellas padecen en silencio.

El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se conmemora cada 15 de junio. No debería ser una fecha más en el calendario, ni una imagen institucional o un discurso correcto.

ENVEJECIMIENTO

La vejez no empieza cuando se arruga la piel. Inicia cuando una sociedad deja de mirar a sus mayores con respeto, dignidad y gratitud. Lo grave no es envejecer; lo peligroso es llegar a viejo en un mundo que admira la velocidad, la productividad y la juventud, pero que se incomoda frente a la fragilidad, la lentitud y la dependencia.

En México, la población envejece a un ritmo acelerado. En 2025, el país contaba con 17.1 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), lo que representa el 12.8% de la población total. La edad promedio nacional se sitúa en 30.5 años y la esperanza de vida promedio es de 75.4 años.

Ese dato tiene rostro. Es la fisonomía de las personas que siguen trabajando porque la pensión no alcanza. Es la mujer que después de criar hijos y nietos no tiene jubilación propia. Es el anciano que vende algo en la calle no por entretenimiento, sino porque la necesidad tampoco envejece con dignidad.

MALTRATO

La Organización Mundial de la Salud refleja que aproximadamente el 16% de las personas mayores de 60 años sufren abusos, siendo los tipos más frecuentes el maltrato psicológico, el abuso financiero y la negligencia. En México, uno de cada seis adultos mayores de 60 años ha experimentado alguna forma de maltrato.

Según datos oficiales existen mujeres mayores que experimentan violencia por parte de algún familiar o persona con quien viven lo cual revela una verdad incómoda: muchas veces el peligro no está afuera, sino dentro de casa. No siempre el agresor es un desconocido. A veces es alguien que lleva el mismo apellido.

En este contexto, el maltrato a la vejez no siempre tiene forma de agresión física. A veces se disfraza de impaciencia. A veces llega como grito, como burla, como mirada de fastidio, como silencio prolongado.

En ocasiones consiste en quitarle al adulto mayor la decisión sobre su dinero, su casa, su ropa, su comida, sus horarios, sus recuerdos y hasta su derecho a opinar. Hay abusos que no dejan moretones, pero sí clausuran el alma.

INVISIBILIDAD

Una de las formas más dolorosas de violencia contra los adultos mayores es convertirlos en seres invisibles. Están sentados en la sala, pero nadie los escucha. Se les sirve comida, pero no se les conversa. Se les pregunta si ya tomaron la medicina, pero no se les pregunta qué sienten.

Se les cuida el cuerpo, pero se abandona su espíritu. Y entonces ocurre una tragedia silenciosa: siguen presentes, pero ya fueron expulsados de la conversación familiar.

Recuerdo una escena sencilla. En una comida familiar, un abuelo intentó contar una historia de su juventud. Apenas empezó, alguien lo interrumpió: “Sí, papá, eso ya lo contaste muchas veces”. Todos siguieron hablando de otros temas. Él sonrió con discreción y bajó la mirada. Tal vez esa historia sí la había contado antes. Pero quizá no quería repetir la historia; quizá quería comprobar que todavía alguien quería escucharlo.

La vejez necesita algo más que medicina. Necesita presencia de los seres queridos y tiempo en abundancia. Necesita paciencia. Necesita conversación. Necesita que alguien se siente sin prisa a escuchar lo que ya escuchó antes, porque muchas veces los ancianos no repiten historias por falta de memoria, sino por exceso de soledad.

DESPRECIO

Séneca invitaba a mirar la vejez con otra profundidad: no como una desgracia, sino como una etapa que podía estar llena de sentido si el alma había aprendido a vivir con templanza y Platón, en La República, propone una idea luminosa: la vejez se vuelve más llevadera cuando la persona ha vivido con orden interior y justicia.