El último territorio
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El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se conmemora cada 15 de junio. No debería ser una fecha más en el calendario, ni una imagen institucional o un discurso correcto.
Representa una llamada de atención a la conciencia humana. La ONU estableció este día para alentar al mundo a prestar mayor atención al bienestar de las personas mayores y denunciar los abusos, sufrimientos y maltratos que muchas de ellas padecen en silencio.
ENVEJECIMIENTO
La vejez no empieza cuando se arruga la piel. Inicia cuando una sociedad deja de mirar a sus mayores con respeto, dignidad y gratitud. Lo grave no es envejecer; lo peligroso es llegar a viejo en un mundo que admira la velocidad, la productividad y la juventud, pero que se incomoda frente a la fragilidad, la lentitud y la dependencia.
En México, la población envejece a un ritmo acelerado. En 2025, el país contaba con 17.1 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), lo que representa el 12.8% de la población total. La edad promedio nacional se sitúa en 30.5 años y la esperanza de vida promedio es de 75.4 años.
Ese dato tiene rostro. Es la fisonomía de las personas que siguen trabajando porque la pensión no alcanza. Es la mujer que después de criar hijos y nietos no tiene jubilación propia. Es el anciano que vende algo en la calle no por entretenimiento, sino porque la necesidad tampoco envejece con dignidad.
MALTRATO
La Organización Mundial de la Salud refleja que aproximadamente el 16% de las personas mayores de 60 años sufren abusos, siendo los tipos más frecuentes el maltrato psicológico, el abuso financiero y la negligencia. En México, uno de cada seis adultos mayores de 60 años ha experimentado alguna forma de maltrato.
Según datos oficiales existen mujeres mayores que experimentan violencia por parte de algún familiar o persona con quien viven lo cual revela una verdad incómoda: muchas veces el peligro no está afuera, sino dentro de casa. No siempre el agresor es un desconocido. A veces es alguien que lleva el mismo apellido.
En este contexto, el maltrato a la vejez no siempre tiene forma de agresión física. A veces se disfraza de impaciencia. A veces llega como grito, como burla, como mirada de fastidio, como silencio prolongado.
En ocasiones consiste en quitarle al adulto mayor la decisión sobre su dinero, su casa, su ropa, su comida, sus horarios, sus recuerdos y hasta su derecho a opinar. Hay abusos que no dejan moretones, pero sí clausuran el alma.
INVISIBILIDAD
Una de las formas más dolorosas de violencia contra los adultos mayores es convertirlos en seres invisibles. Están sentados en la sala, pero nadie los escucha. Se les sirve comida, pero no se les conversa. Se les pregunta si ya tomaron la medicina, pero no se les pregunta qué sienten.
Se les cuida el cuerpo, pero se abandona su espíritu. Y entonces ocurre una tragedia silenciosa: siguen presentes, pero ya fueron expulsados de la conversación familiar.
Recuerdo una escena sencilla. En una comida familiar, un abuelo intentó contar una historia de su juventud. Apenas empezó, alguien lo interrumpió: “Sí, papá, eso ya lo contaste muchas veces”. Todos siguieron hablando de otros temas. Él sonrió con discreción y bajó la mirada. Tal vez esa historia sí la había contado antes. Pero quizá no quería repetir la historia; quizá quería comprobar que todavía alguien quería escucharlo.
La vejez necesita algo más que medicina. Necesita presencia de los seres queridos y tiempo en abundancia. Necesita paciencia. Necesita conversación. Necesita que alguien se siente sin prisa a escuchar lo que ya escuchó antes, porque muchas veces los ancianos no repiten historias por falta de memoria, sino por exceso de soledad.
DESPRECIO
Séneca invitaba a mirar la vejez con otra profundidad: no como una desgracia, sino como una etapa que podía estar llena de sentido si el alma había aprendido a vivir con templanza y Platón, en La República, propone una idea luminosa: la vejez se vuelve más llevadera cuando la persona ha vivido con orden interior y justicia.
Pero de poco sirve admirar a los viejos en los libros si los despreciamos en la mesa. De poco sirve citar a los filósofos si en la práctica tratamos a nuestros mayores como una carga, una molestia o un trámite.
La verdadera filosofía no se demuestra en la biblioteca, sino en la forma en que hablamos al anciano que camina lento, pregunta dos veces o necesita ayuda para levantarse.
NEGACIÓN
La vejez nos incomoda porque nos anuncia el destino. Nos recuerda que el cuerpo se cansa, que la fuerza disminuye, que la memoria puede fallar y que algún día dependeremos de la paciencia de otros. Tal vez por eso muchas personas prefieren esconderla, negarla o burlarse de ella. Pero negar la vejez es negar la vida completa. Nadie llega a viejo sin haber atravesado pérdidas, trabajos, enfermedades, miedos, sacrificios y despedidas.
Una sociedad se retrata en la manera en que trata a quienes ya no pueden defenderse con la misma fuerza. Es fácil respetar al poderoso, al joven, al exitoso, al que produce, al que decide, al que compra, al que firma. Lo verdaderamente humano es respetar al que ya no puede imponer su presencia, pero conserva intacto su valor.
VARIABLES
El abuso contra la vejez también puede ser económico. Ocurre cuando los hijos se apropian de la pensión de los padres. Cuando se les presiona para firmar documentos que no entienden. Cuando se les manipula para entregar una casa, una cuenta bancaria o una herencia.
Cuando el adulto mayor pasa de ser padre o madre para convertirse en “recurso” disponible. Allí la ingratitud alcanza una de sus formas más crueles: olvidar que esas manos cansadas fueron, durante años, las manos que sostuvieron la vida de otros.
También existe la negligencia. No llevarlos al médico. No revisar si comen bien. No cuidar su higiene. No atender su tristeza. No notar que ya no escuchan. No ver que se están apagando.
A veces la familia dice: “Está bien, sólo está viejo.” Pero no todo deterioro es vejez. A veces es abandono. A veces es depresión. A veces es miedo. A veces es una súplica que nadie supo leer.
PREGUNTAS
El 15 de junio debería servir para revisar nuestra conciencia familiar. ¿Cómo hablamos a nuestros adultos mayores? ¿Les tenemos paciencia o sólo tolerancia? ¿Los escuchamos o simplemente los administramos? ¿Los cuidamos o los controlamos? ¿Respetamos su voluntad o decidimos por ellos bajo el pretexto de protegerlos?
La vejez no necesita lástima. Necesita justicia. Necesita presencia. Necesita instituciones que protejan, familias que acompañen y comunidades que no normalicen el abandono. Cuidar no significa quitar libertad. Proteger no significa silenciar. Acompañar no significa decidir por el otro. La verdadera protección conserva la dignidad de la persona protegida.
Quizá la pregunta más importante no sea qué estamos haciendo hoy por los adultos mayores. La pregunta más honesta es otra: ¿cómo queremos ser tratados cuando nos toque llegar a ese lugar? Porque hacia allá vamos todos. Algunos con más prisa, otros con más salud, otros con más miedo, pero todos caminamos hacia ese territorio donde la vida nos quitará fuerza para medir si todavía conservamos dignidad.
DERROTA
Nuestros mayores no son el pasado que estorba. Son la memoria que sostiene. Son la raíz que muchas veces no se ve, pero sin la cual el árbol no estaría de pie. En sus manos hay cansancio, sí, pero también historia. En sus ojos puede haber tristeza, pero también una sabiduría que no se aprende en cursos ni en libros. Se aprende viviendo, perdiendo, perdonando, resistiendo.
Por eso, el maltrato a la vejez no es solamente un problema social. Es una derrota espiritual. Cuando una sociedad abandona a sus ancianos, se abandona a sí misma.
Cuando una familia humilla a quien antes la cuidó, rompe una cadena sagrada de gratitud. Y cuando normalizamos que una persona mayor viva sola, asustada, ignorada o despojada, algo profundamente humano se nos está muriendo por dentro.
La vejez no es el final de la dignidad. Es su última gran prueba. Y el modo en que tratemos hoy a nuestros mayores será, tarde o temprano, el espejo donde nuestros hijos aprenderán cómo tratarnos a nosotros. Hoy, más que nunca, es ineludible custodiar el último territorio de la dignidad humana.
cgutierrez_a@outlook.com