Bajar la mirada

Tiempo después, el Papa diría que la pregunta sobre los niños que sufren es la más difícil de todas, porque quizá no tiene una respuesta suficiente: sólo podemos mirar al cielo y esperar aquellas respuestas que no se encuentran.

En mayo de 2015, durante un encuentro con niños, Rafael, un pequeño latinoamericano, le formuló al papa Francisco una pregunta que no cabe en la teología ni descansa en las estadísticas: “¿Por qué un niño, sin hacer nada malo, puede llegar al mundo con problemas?” .

Y tenía razón. Basta detenernos un instante para advertir que el dolor infantil es una herida abierta en la conciencia de la humanidad.

¿Cómo explicar que, de acuerdo con la OIT y UNICEF, millones de niñas, niños y adolescentes continúen atrapados en el trabajo infantil, y que muchos realicen labores peligrosas que amenazan su salud, su integridad y su desarrollo?

¿Cómo justificar que tantos menores vivan en zonas afectadas por conflictos armados, o requieran asistencia humanitaria urgente?

INJUSTICIA

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. No es una fecha decorativa, sino una alarma moral. En México, millones de niñas, niños y adolescentes realizan alguna forma de trabajo infantil; muchos participan en ocupaciones no permitidas, especialmente en el sector agrícola.

Detrás de cada cifra hay un rostro, una infancia interrumpida, una escuela abandonada, una espalda prematuramente doblada por cargas que no le corresponden.

Pero el trabajo infantil no es la única forma en que el mundo traiciona a sus niños. También están las guerras. Y en las guerras, como en todas las grandes miserias humanas, la infancia suele pagar las deudas de los adultos.

SOLDADITO

Hace años, una de esas historias fue narrada en Un largo camino, traducción de A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier (2007). En sus páginas, Ishmael Beah relata el infierno que padeció en Sierra Leona y que todavía hoy sufren miles de menores al ser reclutados o forzados a convertirse en niños soldados.

En muchos casos, las niñas son utilizadas como cocineras, cargadoras, mensajeras o víctimas de servidumbre sexual. La guerra no solamente mata cuerpos; también secuestra infancias, mutila almas y convierte a los niños en instrumentos de una violencia que jamás debieron conocer.

El libro de Beah está escrito con una crudeza que intimida. Por momentos parecería obra de un autor de terror extremo. Pero no lo es. Su testimonio no pertenece a la ficción, sino a una autobiografía que funciona como cartografía de la oscuridad.

Ishmael era apenas un niño de doce años cuando la guerra civil de Sierra Leona lo sorprendió, lo expulsó de su hogar, le arrebató a su familia y lo empujó hacia una pesadilla de la que ningún niño debería escuchar hablar.

Aquella guerra, librada entre el ejército gubernamental y los rebeldes del Frente Unido Revolucionario, estuvo alimentada por el contrabando, la esclavitud infantil y el comercio de los llamados diamantes de sangre.

De 1991 a 2002, Sierra Leona vivió una de las tragedias más brutales de África occidental. Miles de niños fueron reclutados por distintos bandos. La infancia fue degradada a herramienta de combate; la inocencia, convertida en munición; la vida, reducida a obediencia ciega.

HORROR

Ishmael cuenta cómo él y otros compañeros huyeron durante meses de los rebeldes, caminando sin rumbo, hambrientos, perseguidos por el miedo, hasta llegar a un campamento del ejército gubernamental.

Pensaron que allí encontrarían refugio. Pero la seguridad prometida se convirtió en otra forma de horror. En lugar de protegerlos, el ejército los alistó, los entrenó y los transformó en carne de cañón. La alternativa era atroz: combatir o ser perseguidos y asesinados.

El entrenamiento que recibían era una escuela de deshumanización. Ishmael narra escenas imposibles de leer sin estremecerse: prisioneros frente a niños armados, órdenes de degollar, competencias macabras para premiar al que matara con mayor rapidez.

Allí se enseñaba a clausurar el alma. En una entrevista, Beah explicó que al principio matar horroriza, pero con el tiempo el horror se vuelve costumbre y el alma se cierra como mecanismo de defensa.

OLVIDADOS

Después de casi tres años habituado a la violencia, cuando sus únicos referentes de familia eran superiores sanguinarios y compañeros de armas, Ishmael fue rescatado por UNICEF y rehabilitado en un centro para niños “soldados”.

Su vida no volvió a ser la misma, pero encontró una forma de reconstruirse. Con el tiempo estudió Ciencias Políticas y se convirtió en embajador de buena voluntad de UNICEF.