Si algo me han enseñado los años –de cada uno he aprendido algo- es que lo más importante que en la vida hay es la familia. Jamás he sabido de alguien que en los últimos instantes de su existencia se lamente de no haberle dedicado más tiempo a su trabajo; de muchos hombres supe que antes de irse de este mundo se dolieron de no haber pasado más tiempo con los suyos. No creo en el infierno, pero pienso ...