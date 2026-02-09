Una piedra contra la frente de Goliat

Dos barcos navegan hacia Cuba.

Uno cargado con alimentos y ayuda, y otro armado para defenderlo. Es ruta arriesgada porque enfrenta a un bloqueo injusto e ilegal de un gobernante vecino, en actitud colonialista, y a una amenaza de sus avisados cínicos aranceles punitivos, desorbitados, opuestos a legislación internacional.

Ciento veinte naciones espectadoras están en actitud de protesta, dispuestas a apoyar la operación humanitaria de la nación mexicana, implementada en ejercicio fraterno de soberanía.

Hay una demanda simultánea del Gobierno de México por el intento de infracción de normas internacionales de comercio, a causa de amenazantes aranceles de una extranjería extralimitada.

POSIBLES ESCENARIOS

Tal vez, a estas horas, ya fue interceptada la ayuda o ha llegado ilesa a su destino. Quizá se está abriendo ya el abanico de las consecuencias económicas y otros tipos de represalias.

La coalición de naciones tal vez empieza ya a realizar planes para afianzar libertades soberanas generalizadas o se dan brotes de violencia torpe e irresponsable.

Se ha lanzado una piedra desde una honda latinoamericana hacia la frente de un Goliat amenazador.

¿Habrá quedado consumada ya la narrativa de una victoria de resonancia bíblica?

SUPER BOWL AGUACATIZADO

Casi sin tráfico en la ciudad.

Desde las cinco de la tarde, las pantallas presentan el colmado estadio. Las cámaras recogen las diversas escenas de la multitud, con tomas aéreas de las jugadas, aproximaciones y repeticiones.

El griterío es el de la narración de los locutores que, con su volumen de voz, se unen a los abucheos, a las aclamaciones y porras del graderío. En el campo, el ovoide se abraza, se acarrea, se intercepta, se lanza y se atrapa, buscando la anotación o superar el cero.

En cafés y hogares hay algarabía. Ya se imita el bocado preferido por los aficionados de aquel lado: guacamole en torta, sándwich, taco o tostadas. Allá se importan toneladas de aguacate mexicano; equivale a las palomitas de maíz en las funciones de cine. Parece que en esos espectáculos se une la mirada al compás de las mandíbulas. En el espectáculo de medio tiempo, con música sacudida y letra en español, Bunny, el Malo, lanzó el mensaje de su balón: “Juntos somos América”.

TÉ CON FE

–¿Hay algunas vacunas confiables contra las dos extendidas actuales pandemias: la de confusión y la de corrupción?

–Si llevas dentro luz de sabiduría puedes iluminar para que no se confunda el bien con el mal, lo falso con lo verdadero.

Si tienes sal de entusiasmo puedes dar sabor a lo insípido. La sal evita que la carne se corrompa. Si pones sal de ánimo en todo lo desabrido por actitudes mediocres, puedes ser, tú mismo, vacuna contra esa pandemia.