Empecemos a fijar rumbo hacia Coahuila 2029, ¿tendremos gobernador o gobernadora?

En días anteriores publiqué mi opinión relativa a la constitución de un grupo de políticos de la Región Laguna de nuestro estado con el fin de no aceptar lo dispuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal en la selección de la candidatura al gobierno de la entidad, e incluso me atreví a mencionar algunos nombres de los participantes, incluyendo, si la normatividad así lo dispone en lo que corresponde al género femenino, a Verónica Martínez, pues es la única mujer de esa región con un discreto peso específico, la que sería nominada por sus coterráneos para el cargo en 2029.

Ese grupo es políticamente débil, o al menos no muy consistente que está mostrando su inconformidad, pues su formación obedece a una confrontación dirigida contra las decisiones cupulares que, al no obtener una ventaja, quieren escoger la separación del partido que los amparó y les ha dado un lugar importante dentro de la actividad pública durante años. Es cierto, tienen derecho a aliarse para buscar un fin común, pero lo hacen si no son complacidos en sus preferencias forzando acciones establecidas por su partido.

TE PUEDE INTERESAR: Grupos nacionales con influencia política en Coahuila

En nuestro país, el gobierno, dentro de las normas, pide que las mujeres puedan acceder a puestos de representación pública en la misma proporción que los hombres, lo cual me parece un signo de justicia, pues existen mujeres muy valiosas por su talento y sabiduría política.

Aquí, en nuestro estado de Coahuila y en función de esa tendencia, algunos comentarios en los medios han hecho pública la posibilidad de proponer que una mujer pudiera contender por la gubernatura, de tal manera que mediante una retroalimentación se conociera la respuesta por parte de la sociedad que serviría como termómetro, pues los buscapiés contienen contraseñas de certeza.

Eso no estaría mal, primero porque oxigenaría el ambiente político con una candidata que cumpliera con lo que el puesto demanda, es decir, con un perfil que aglutine una cultura general, especialmente en materia sociológica y con un conocimiento amplio en política y administración, además de poseer una figura carismática y una cercanía con la gente, pero no en forma demagógica.

De igual manera, que incluya experiencia derivada de puestos de elección popular directa; una intuición que la sitúe en una posición ecuánime; que tenga una mente clara; que tenga poder de decisión, pero sobre todo que tenga fama pública de absoluta honradez. Asimismo, que actúe con una visión de futuro que preserve el progreso de nuestro Estado en todos los órdenes buscando un horizonte de largo plazo, pues la vida del estado no se acaba cada seis años y luego designar un equipo de trabajo con las mismas características. El papel de gobernante debe mostrar una energía en su función sin caer en el autoritarismo, en el entendido de que si no se gobierna con las entrañas, tampoco se puede gobernar sin ellas, como dijera Alejandro Casona, el extraordinario dramaturgo español.

Seguramente dentro del universo de mujeres coahuilenses existe un número importante de ellas que puedan competir para ocupar esa posición, por lo que los partidos políticos deben cuidar que la selección, si se trata de ese género, recaiga en una candidata idónea, pues los electores cada vez se interesan más en los procesos electorales que, con toda seguridad, detectarían si la aspirante tiene la capacidad para acceder a la silla principal de Palacio de Gobierno, o si fue impuesta por otras razones, entre ellas por un codicioso interés político y económico.

Por eso la inclusión de una figura femenina deberá estar sustentada en su integridad como persona y como política de alto nivel, y no que su postulación se deba solo para cumplir con una cuota de género, lo que caería en una vergüenza pública. Eso sería lamentable, ya que encaminaría su candidatura al despeñadero y por ende al partido que represente.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf