En 2026, a leer El Quijote

Miguel de Cervantes, autor de la novela “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, cuya primera parte se publicó en 1605 y la segunda diez años después, no se anduvo por las ramas. De entrada y sin rodeos, escribió que aspiraba a que esa obra suya fuera reconocida como grandiosa.

Sabía, sin duda, cuál era la razón de su dicho, toda vez que conocía bien la obra escrita por los autores contemporáneos suyos, que fueron nada menos que los colosos escritores del Siglo de Oro español. A pesar de ser quienes eran, Cervantes estaba consciente de que el Quijote nada le pedía en calidad literaria a la obra de los demás. Y no se equivocó.

TE PUEDE INTERESAR: El enfermizo grito de AMLO: ‘¡Fue Calderón!’

Seguramente por lo anterior fue que Cervantes inició el Prólogo del Quijote así: “Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse”. Y no se equivocó.

Procede ahora preguntarse aquí: ¿qué proporción de mexicanos, digamos que de 18 años en adelante, habrá leído el Quijote? Seguramente un porcentaje mínimo, a pesar de tratarse del libro más hermoso, más gallardo y de mayor discernimiento que hasta ahora haya escrito autor alguno. Pero con una ventaja adicional: el Quijote fue escrito en nuestro propio idioma, que es el español, por lo que en realidad más que ventaja es un enorme privilegio el que tenemos quienes hablamos la lengua castellana. Se dice que Sigmund Freud se dio a la tarea de aprender español para poder leer el Quijote en su texto original. Nosotros no tenemos que realizar ese esfuerzo.

Que la gente ya no lee, no es algo nuevo. Hace 110 años, cuando el insigne y devoto cervantista español Francisco Rodríguez Marín publicó la genial novela comentada por él, con alrededor de 10 mil notas, ya se quejaba del escaso interés que observó en su tiempo por leer el Quijote. Es necesario revertir esa lamentable tendencia.

Con el ánimo de tratar de convencer al lector de que bien vale la pena leer la inmortal novela de Cervantes y, de ser el caso, releerla, va un par de motivadoras citas:

El gran novelista ruso Fiódor Dostoyevski, por el tiempo en que concebía “Los hermanos Karamazov”, en referencia al Quijote escribió lo siguiente:

“No hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es, hasta ahora, la última y más grande expresión del pensamiento humano... y si el mundo llegara a su fin y se preguntara entonces a la gente: ¿habéis entendido vuestra vida en la Tierra, y a qué conclusión habéis llegado? El hombre podría señalar, en silencio: El Quijote”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Quijote’ como regalo de Navidad

Por su parte, el gran erudito español Marcelino Menéndez Pelayo, hace 120 años, escribió: “En opinión de muchos, constituye el Quijote una nueva categoría estética, original y distinta de cuantas fábulas ha creado el ingenio humano; una nueva casta de poesía narrativa, no vista antes ni después, tan humana, trascendental y eterna como las grandes epopeyas, y al mismo tiempo doméstica, familiar, accesible a todos, como último y refinado juego de la sabiduría popular y de la experiencia de vida”.

Ahora que inicia 2026, propóngase, estimado lector, como propósito de Año Nuevo, iniciar y terminar de leer el Quijote en los próximos doce meses. No se arrepentirá. Por lo pronto, feliz Año Nuevo.