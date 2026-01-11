En búsqueda de mandarines. Vivimos tiempos oscuros

/ 11 enero 2026
    En búsqueda de mandarines. Vivimos tiempos oscuros

El miedo ha sido la medida de control de las poblaciones en cualquier sistema sociopolítico

Para Armando Castilla

Recordemos Roma, recordemos el medioevo, recordemos cualquier tiempo, recordemos incluso el mañana, porque así viene empaquetado. Las venganzas y sus estrategias permiten problematizar realidades, también recordar novelas, caídas de imperios milenarios o reinados de una noche.

Si bien se dice que “la venganza es un plato que se sirve frío” –frase atribuida inicialmente al novelista y general francés Pierre Choderlos de Laclos–, este plato en realidad conduce a más que a un desfile de viandas frías colocadas frente al adversario; lo que ocurre es que coloca, frente a la ciudadanía que observa, un recordatorio que resulta en un hondo miedo: ¿Es, de nuevo, la justicia un artefacto que opera sólo para el poder? ¿Se encuentra en manos de pasiones irrefrenables que se pronuncian contra acciones que se salen del sistema aceitado?

Al parecer el poder, en general, opera atendiendo exaltaciones y busca controlar estableciendo un clima de miedo, pues dice otro autor, el filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo, que “...el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca”. Así, el miedo ha sido la medida de control de las poblaciones en cualquier sistema sociopolítico.

Los resultados de esta forma de operar son conocidos también históricamente: actitudes ladinas, corruptelas, actos de traición, personajes que mueven hilos tras el escenario para no ser señalados y todo lo que de aquí se desprende.

Leyendo de nuevo el “Tao Te King” –considerado lectura obligada entre los gobernantes de la China antigua– recupero algunas líneas de la versión traducida del chino al inglés por Stephen Mitchell y traducida al español por Jorge Viñes Roig: “si un país es gobernado con tolerancia, / la gente está confortable y es honesta. / Si un país es gobernado con represión, / la gente se deprime y es ladina”.

Hoy nos urgen, también, como siempre, como en el ayer y como en el mañana, mandarines, emulando a un grupo que accedía a la función pública a través de un exhaustivo sistema de exámenes que abordaban conocimientos de los clásicos (obras históricas, tratados filosóficos, literatura, conocimientos de agricultura, matemáticas, astronomía y otras disciplinas propias de la época).

Los mandarines florecieron durante la dinastía Tang hasta la Qing, es decir, desde el año 618 hasta 1912. Si establecemos un paralelismo con los aspirantes a cargos públicos, ello incluiría lo generado en la llamada historia universal, así como lo conceptualizado en América Latina y en nuestro país. Es decir, se buscaría que quienes aplicaran para ser presidentes, gobernadores, magistrados, burócratas y/o funcionarios, accedieran a conocimientos situados que les permitieran establecer juicios de valor provistos de encuadres diversos y amplísimos, seguramente muy distintos al espíritu de revancha que sólo prolonga los hechos de sangre, sean estos metafóricos o reales.

Hoy observamos de nueva cuenta que la tendencia es la intimidación, o bien, con multas hacendarias, sembrado de pruebas o también torciendo algunos pocos renglones de algún expediente para que la justicia siga siendo percibida en el sentido negativo.

Sí, en una muestra tomada de nuestro propio país, se sabe que sólo el 19 por ciento de la ciudadanía considera que las resoluciones del Poder Judicial de la Federación son justas. El restante 81 por ciento las percibe siempre injustas y justas sólo algunas veces. El 78 por ciento percibe que hay corrupción y, en general, el 62 por ciento de la ciudadanía le da una calificación de 5 o menos, es decir, reprobatoria.

El vocablo mandarín proviene del malayo mantari, alternado por la asociación del latín mandare, que significa “mandar”, y está asociado con el sánscrito mantrin, que refiere a consejero y a mantra, que significa “pensamiento”.

Opinión

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Nacida en Monclova, Coahuila. México, en Junio 3 de 1969. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Maestra en Historia de la Sociedad Contemporánea. Doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Ha publicado entre otros, “Los frutos del sol“ (Castillo MacMillan 2005) libro infantil y poemarios entre los que figuran Casa de sol (FECA-CONACULTA 1995), “Ruido de hormigas“ (Gatsby Ediciones, 2005), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Las flores desenfundan sus espinas, antología personal (Secretaría de Cultura de Coahuila, 2013) y “Donde la piel“ (Mantis Editores/CONARTE, 2019). Aparece en “Anuario de poesía mexicana“ (Fondo de Cultura Económica, 2006).

Obtuvo el primer lugar en fotografía Coahuila luz y forma 2003. En poesía, recibió beca del FONCA, estímulos como joven creadora y como creadora con trayectoria del FECA y del PECDA en varias ocasiones. Fue becaria FORCA-Noreste 2011-2012, en Lima, Perú donde impartió talleres sobre poesía objetual. Como invitada de honor del Festival Internacional de Teatro Tánger 2013 en Marruecos, se leyó su poesía traducida al árabe. Parte de su trabajo también tiene versiones en inglés, alemán, portugués y francés. Entre las revistas en las que ha publicado, destacan el número inaugural de la revista de poesía contemporánea de Valencia “21veintiúnversos“, ( octubre de (2015), y “Lichtungen“ (noviembre de 2016) en el apartado “Literatura del norte de México“, en el que sus poemas fueron traducidos por Christoph Janacs.

Fotografías medio ambientales, video poemas y atmósferas sonoras fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi de Tánger (Julio-agosto 2021). Participó en la muestra de arte coahuilense titulada Segar el mar, dentro del 49 Festival Cervantino. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medio ambientales del mundo. Actualmente es Directora de Divulgación Científica en el Museo del Desierto.

