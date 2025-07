En Coahuila, el tema de la Seguridad no se politiza

En la actualidad, vivimos una época en la que se busca imponer un pensamiento único en todas las esferas del quehacer humano, y el ámbito de la seguridad ciudadana y procuración de justicia no es la excepción. Existen autores y funcionarios que piensan que no hay, y que no debería haber, diferencias en las políticas que se vienen aplicando; tan es así, que se llega a afirmar que hay una carencia total de propuestas progresistas, y por lo tanto, también de propuestas conservadoras, puesto que a la hora de la aplicación de las políticas, no se distinguen unas de otras.

Sin embargo, cuando se analiza con pausa, sí se pueden encontrar notables diferencias. En términos generales, las políticas conservadoras van en la línea de la fuerza (policía), de los valores (control) y del orden (stablishment); y las progresistas apuestan hacía los derechos (un derecho y no un servicio que debe ser pagado), a la apuesta de involucrar a otras instancias como la academía, ciudadanía, sociedad civil y a la prevención (no la represión).

TE PUEDE INTERESAR: ¡Implosión!

En Coahuila, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas ha procurado, e incluso, ha insistido en que su forma de trabajar tiene que ser con la participación de diferentes actores de Coahuila, procurando siempre establecer rutas encaminadas a la gobernabilidad; el ejemplo más palpable es su Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029 y su proceso de integración, en donde, entre otras cosas, el eje Orden y Seguridad, es un eje toral dentro de la administración.

Pese a lo anterior, siempre se encuentran detractores en diversos lugares y rubros, personas abrasivas que buscan romper la sinergía que muchas entidades federativas, como nuestro estado, poseen. La seguridad no se politiza ni se partidiza.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, actuando consecuente y compaginado con el Ejecutivo Estatal, ha puesto en marcha acciones y estrategias, buscando siempre a la seguridad como una tarea coordinada con los tres niveles de gobierno donde la entidad trabaja de manera alineada con estrategias del Gobierno Federal. En Coahuila, existe un modelo de seguridad que privilegia la coordinación constante tanto al interior de la entidad como al exterior.

Pese a los reclamos insulsos, la coordinación con nuestro estado y la federación sigue vigente. Pretender lucrar políticamente con la seguridad lastima a las instituciones y a la sociedad. Garantizar la tranquilidad de las y los coahuilenses debe de ser una tarea compartida que convoque a todos los ciudadanos porque, lejos de las divisiones entre partidos, debe premiar el bien común; y en ese sentido que sumen todas las ideologías para establecer estrategias conjuntas.

Generar una agenda común y tender puentes de colaboración, creo que es un tópico importante que el Fiscal de Coahuila, lo tiene bien entendido de cara a desafíos que no admiten ni improvisaciones ni esfuerzos aislados. La seguridad exige hechos y acciones concretas, no discursos.