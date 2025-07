Hace unos días dije que el régimen estaba “por implotar”, y lo cierto es que lo dije un tanto a la ligera, sin detenerme a analizar mucho por qué en ese momento me pareció el término más adecuado y no otro (un buen articulista siempre trabaja a contrarreloj).

Pero, en efecto, creo que Morena, el partido oficial, la Cuarta Transformación, más que sufrir un revés electoral que lo disminuya o perder por un natural desgaste el poder que ha logrado acumular, va a terminar haciendo implosión.

La implosión es eso que le ocurrió hace dos años a la malograda expedición Titán, el pequeño sumergible que hacía paseos para gente rica a las ruinas del legendario transatlántico RMS Titanic, y cuya estructura se dejó vencer y fue comprimida en fracciones de segundo por la aplastante presión de las profundidades del océano.

Justo así, creo que la 4T colapsará debido a la presión externa, tanto de los EU como de los compromisos contraídos con los caballeros que financiaron su llegada al poder.

De igual forma, de implotar el régimen, será un evento fugaz, muy acelerado en una escala de tiempo político (el que parpadea se lo pierde) y, como ya apunté, sucumbiría no por desgaste sino por colapso súbito.

Y todo ello en apogeo de su popularidad, pletórico de salud electoral. Eso nunca ha estado a discusión y sería lo curioso del asunto, que viésemos interrumpido a un régimen tan sólido en las urnas, tan aceptado, tan aclamado y con prácticamente todas las posiciones de poder ocupadas.

Porque ver a un régimen vetusto, de larga data, repudiado y desprestigiado –como en su momento fue el priato–, pues cuál sería la novedad. En cambio, ver a Morena perecer en su preadolescencia, pues sí sería algo novedoso, mucho más digno de estudiarse y yo creo que hasta francamente divertido (digo, algo nos tendría que dejar la presente catástrofe administrativa, legal, moral e institucional).

Todo ello PUEDE suceder, puede ser que ocurra. Pero, como pue’que sí, pos también pue’que no.

Y aquí es donde los adoradores del régimen me llaman de todo y se jactan de que la Transformación prevalecerá por los siglos de los siglos santos, amén, y su Reino no tendrá fin. ¡Alabaré, alabaré! Pues tanto no creo. Ya ve, el tío Adolph decía que su Reich iba a durar mil años y duró doce (¡ups!).

Pero sí dudo que el movimiento transformador lopezobradorista vaya a alcanzar la longevidad. Lo más seguro es que comience a haber escisiones, cismas, graves rupturas.

Si por ejemplo, Adán “Asusto” López (esa la acabo de leer en Twitter) llega a caer en desgracia, arrastraría a su círculo más cercano o por lo menos lo apestaría. Y así comenzarían a deslindarse los menos chamuscados de los más tatemados.

En algún momento, algún vivo tipo Mejía Berdeja (nomás que relevante) fundará el Partido Auténtico Lopezobradorista de la Regeneración Transformadora de México. Todo sea con tal de seguir lucrando con una marca bien posicionada y en una de esas hacerse con el poder que quedaría bastante a la deriva.

Eso hay que entenderlo: la marca AMLO seguirá vigente y cotizando (como el inexplicable peronismo argentino) en tanto los tentáculos de la red de financiamiento ilícito no alcancen directamente al encantador de chairos, al Santo de Tepetitán, al terrateniente de La Chingada, lo cual también puede o no suceder.

Lo curioso es que mucho de lo anterior que, no niego, me encantaría verlo, no depende de ninguno de nosotros. Cuando hablo de la implosión de la 4T, me refiero a que no depende ni de su capital político, ni de los ciudadanos, ni mucho menos de la oposición que más que derrotada está aniquilada.

La implosión significa el colapso de la estructura al interior. Y si acontece el colapso, será –cosa curiosa– por obra de otro gobierno también bajo alerta de implosión (le digo que abrevan del mismo manual), el de nuestro “friendly neighborhood Esperpento Man”, Donald J. Trump.

A él sí se le comienza a cargar la presión de su base de votantes, que nomás no ven claro ni con respecto al bienestar que les prometieron, ni con muchas de las conspiraciones que Trump alimentó como candidato para lubricar las fantasías de sus electores, concretamente lo relacionado con el caso Epstein que, ya sabemos, huele a pañal geriátrico.

Trump tiene entonces a la opinión pública en contra, a la prensa, a la comunidad internacional, a los pocos demócratas que todavía pintan algo, a una facción de los mismos republicanos y, desde luego, al sentido común.

En la historia reciente de los Estados Unidos, ya se ha visto a un Presidente depuesto por el peso de sus mentiras: Richard M. Nixon (jajaja, la “M” es de Milhouse, ¿sabía usted? XD). Pero en México no hemos visto tal cosa desde que a Obregón un caricaturista le metió un tiro porque no se estaba quieto para dibujarlo.

Los motivos con que Trump presiona a México no son seguramente nobles en absoluto. Está convencido de que es la única manera en que se puede negociar o lograr algo: a través del chantaje y, en todo caso, es su necesidad de una cortina de humo del tamaño de un continente para que dejen de fastidiarlo con la cantaleta de aquel señor que tenía una isla para el tráfico y explotación sexual de menores, y que –¡cita textual del presidente Trump– “Nunca tuve el privilegio de ir” (The New York Times. 28 de julio de 2025). Si hasta para excusarse lo traiciona el subconsciente.

No, los motivos de Trump son vagos, a veces estúpidos y con seguridad egoístas, pero ello no aminora la carga que representa para la Transformación y su Presidenta con bastón de mando a distancia, carga que puede significar su resquebrajamiento definitivo.

La pregunta es si implotará primero Trump y su movimiento MAGA antes que nosotros, o si le alcanzará el tiempo de venir a detonárnosla primero acá.