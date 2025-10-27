En el hoyo y cavando...

¿Les platico? ¡Arre!

1. Gerardo Fernández Noroña, abogando por la causa palestina, fustigando el genocidio de Israel en Garza y haciéndose güey ante los criminales actos del terrorismo mexicano que gobierna a México, con la complacencia, complicidad e incapacidad de gobiernos de los tres niveles: federal, estatal y municipal.

2. Legisladores, bailando al son de la Sonora Santanera en pleno Congreso de la Unión, mientras el País se cae a pedazos.

3. Adán Augusto López, desafiando a CSP, haciéndose groseramente rico traficando influencias y poniendo en grave riesgo la seguridad aérea, al mantener en puestos clave a sus cómplices corruptos en la Agencia Federal de Aviación Civil.

4. Samuel García, tapizando al “nuevo” NL con propaganda que nos cuesta a los contribuyentes, casi 3 millones de pesos diarios, para promoverse a base de mentiras y exageraciones.

5. Hermana de Layda Sansores, bailando y cantando desafinadamente al rendir su informe como presidenta del DIF en Campeche.

6. Ministros y jueces populacheros de la SCJN, favoreciendo a la mafia del poder en cuanto litigio se les pone enfrente.

7. Marcelo Ebrard, minimizando el altísimo riesgo de que EEUU le aplique a México la misma dosis que a Canadá, en el Tratado Comercial que agoniza entre los tres países.

8. El Canciller, José Ramón de la Fuente, invisible y escondido bajo las enaguas de CSP y tolerando el adoctrinamiento del servicio exterior mexicano para favorecer a la causa de MORENA, con miras a las elecciones intermedias de 2027.

9. El iletrado titular de la SEP, Mario Delgado, mandando a la basura la educación pública de millones de niños y adolescentes, que son instruidos por libros de texto elaborados por demagogos y no por pedagogos.

10. Empresarios como Slim, Azcárraga, Larrea, Tricio Haro, Bailléres, amasando fortunas y llevándose al extranjero el producto de contratos con el gobierno, obtenidos mediante sus sociedades con miembros del politburó en el poder.

CAJÓN DESASTRE:

- Y todo esto en las narices de millones de mexicanos anestesiados a quienes les vale madre lo que ocurra fuera de sus parcelas.

