En el norte más norte

Para ir a Nogales, en Sonora, es necesario llegar primero a Hermosillo. De ahí se viaja por carretera unas tres horas. Hay una parada obligatoria: es en Santa Ana, cerca de Magdalena de Kino y de Colosio. En Santa Ana hay un espléndido restaurante llamado “Elba”, donde sirven unas milanesas colosales, tan grandes que debe uno pedir media ración, y aun así no es posible dar cuenta del titánico platillo.

Lo primero que llama la atención de Nogales es que su fruto emblemático no es la nuez, sino la bellota. Ir a Nogales y no comer bellotas es como ir a Parras y no beber vino.

El “Elba” está siempre lleno de turistas americanos viejecitos. Llegan de Tucson y de otras partes de Arizona a conocer “the Old Mexico”. Se detienen los grandes autobuses y de ellos baja una parvada de octogenarias y nonagenarios, ellos con bermudas, ellas con tenis y calcetas. No sé si los norteamericanos sepan vivir mejor que nosotros: sí sé que saben morir mejor que nosotros. Acá nos sentamos en una mecedora a esperar la muerte; ellos se salen de sus casas y van por los caminos, de modo que esa señora, doña Muerte, ha de buscarlos si quiere dar con ellos.

Un buen amigo mío de Los Mochis tiene paradores turísticos en toda la Sierra de Chihuahua , y recibe también a esas caravanas de veteranísimos. Me cuenta que en cada visita de ésas se le mueren por lo menos dos viejitas y viejitos, pero que eso no inquieta a sus compañeros de excursión, ni los consterna o apesadumbra: los organizadores de la excursión se encargan de remitir a los muertitos a su lugar de origen, como paquetes de mensajería, y aquí no ha pasado nada. El viaje continúa.

En el “Elba” los americanos no piden milanesa: piden camarones. Los comen de prisa y luego se forman ordenadamente frente a la caja para pagar su cuenta. Suben de nuevo al autobús y se van tan rápidamente como llegaron. Time is money, aunque se tengan 90 años.

He pasado por Magdalena. Dos tumbas famosas tiene el pueblo. La primera es la del padre Kino.

—Es el padre con el que me llevo mejor.