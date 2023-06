En medio del espejismo, hay buenas noticias para México en materia económica

No. No estamos hablando del tipo de cambio y la ilusión que genera esta variable en las expectativas de las personas. Sin duda la mejor noticia de la que nos enteramos los últimos días tiene que ver con la disminución de la inflación en Estados Unidos, durante mayo. El Departamento del Trabajo informó recientemente que esta se situó en 4% anual. No se observaba una cifra tan baja desde marzo del año 2021.

Con esta lectura, el indicador ya solamente se ubica dos puntos porcentuales por encima del objetivo de la Reserva Federal, el cual es de un 2% de aumento de precios a tasa anual. Aunque aún no hay que cantar victoria, sí es necesario precisar que ya se encuentra lejos del pico de 9.1% que alcanzó en julio pasado.

El seguimiento al comportamiento en el crecimiento del índice de precios al consumidor en nuestro vecino país es sumamente relevante, porque es uno de los determinantes que van marcando la pauta de lo que sucede en los mercados financieros y en las decisiones de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal.

Tan es así que ese mismo día la Reserva Federal decidió poner una pausa en su ciclo de alzas de tasas de interés, iniciado hace 15 meses atrás, y que incluyó 10 aumentos en la tasa de fondos federales en su intento de frenar la inflación al costo que sea.

Lo destacable de este hecho y que viene a constituirse en una buena noticia es que, de mantenerse ese comportamiento en los precios, la Fed podrá continuar tranquilamente su pausa monetaria, sin provocar un enfriamiento mayor en la actividad económica, limitando –mas no eliminando- el impacto potencial de recesión que todo mundo anticipa.

Aún más, esta calma monetaria no pudo venir en mejor momento, ya que de continuar sería el espacio ideal para transitar de un ciclo restrictivo hacia uno expansivo, como medida contracíclica en caso de materializarse dicha recesión.

Del lado mexicano, un comportamiento similar se tuvo cuando un par de semanas atrás, el INEGI reportó que la inflación en el quinto mes del año fue de 5.84%, la cifra más baja desde agosto del 2021, acumulando cuatro meses consecutivos a la baja.

A este respecto, han aumentado considerablemente las probabilidades de que la Junta de Gobierno, en su reunión de política monetaria de este próximo jueves, nuevamente mantenga sin cambios el objetivo de la tasa de interés de referencia -tal como lo anunció en su reunión de mayo pasado.

En suma, se avizora un panorama en el cual, de continuar con esta tendencia, presenciaremos un aterrizaje suave de la economía, al ya no verse obligados los bancos centrales a seguir apretando las condiciones financieras. Sin duda las buenas noticias radican en este tema. En tanto, la ilusión del tipo de cambio sigue cegando a muchos.

Economista y catedrático de la Universidad La Salle Saltillo@guillermo_garza