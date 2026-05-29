Receta morenista para no perder elecciones

La Cámara de Diputados aprobó dicha reforma ayer, con una votación de 307 a favor, 128 en contra y una abstención.

Morena cierra sus pinzas para establecerse en el poder de manera indefinida. No le bastaba el control político del INE , del Tribunal Electoral Federal y del Poder Judicial. Ricardo Monreal, con el respaldo de Claudia Sheinbaum, lanzó una reforma constitucional que incorpora una nueva causal al artículo 41 para “anular elecciones federales y locales cuando se acredite intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales”.

El objetivo de Morena es evidente: recuperar la narrativa perdida para reducir la incertidumbre institucional ante sus simpatizantes; fortalecer su control del sistema político y blindar la continuidad del proyecto de la 4T de la injerencia estadounidense.

Una vez aprobada por el Senado esta reforma, con total discrecionalidad, Morena anularía cualquier proceso electoral si “encontrase evidencia” de “financiamiento extranjero ilegal, campañas de propaganda desde el exterior, manipulación digital o ciberintervención, presión política, diplomática, económica o mediática de gobiernos extranjeros o acciones de individuos u organizaciones extranjeras destinadas a influir en el voto”. La ironía se cuenta por sí misma: las autoridades judiciales y/o electorales ligadas a Morena serán las responsables de definir e interpretar esa “injerencia extranjera”.

Aun cuando la Presidenta intente crear una fachada distractora con estas palabras: “Protegeremos la soberanía nacional y evitaremos que gobiernos, empresas tecnológicas, grupos criminales transnacionales o potencias extranjeras influyan en elecciones mexicanas”.

El término “injerencia extranjera” podría significar, desde el ámbito jurídico, cualquier cosa: reportajes de prensa internacional, declaraciones de funcionarios estadounidenses, campañas en redes sociales hechas desde el extranjero, financiamiento indirecto vía plataformas digitales, ONG internacionales opinando en redes o medios, o análisis de medios de comunicación extranjeros e influencers internacionales hablando de la elección.

A partir de esa imprecisión, cualquier resultado cerrado podría judicializarse, los partidos tendrían la posibilidad de acusarse mutuamente de “intervención extranjera” y el INE, el TRIFE y el Poder Judicial quedarían sujetos a una enorme presión política. Mientras Morena podría impugnar derrotas y/o deslegitimar oposiciones –establecidas o emergentes– incómodas.

¿Cómo encapsular un sistema electoral de cualquier riesgo extranjerizante, cuando vivimos, a pesar de los regímenes populistas, en una democracia abierta y global? Hoy en día no existe un proceso electoral en el mundo que no convoque las opiniones de la prensa internacional, organismos multilaterales, universidades extranjeras, centros de investigación, observadores electorales y gobiernos aliados.

Claudia pretende dejar la definición e interpretación del término “injerencia extranjera” en la vaguedad, para evitar la cobertura internacional de los procesos electorales en México. Y con ello, limitar las colaboraciones críticas de análisis político de medios de comunicación extranjeros sobre nuestro país.