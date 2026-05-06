Entender la amenaza

EU se siente amenazado por la porosidad fronteriza para migrantes indocumentados y para el tráfico de drogas; las armas de allá vienen, y según la estrategia 2026 de EU es de interés del gobierno norteamericano. Las autoridades de México atendieron con buenos resultados frenar la migración. El mayor logro de Donald Trump según la opinión pública se ha dado en seguridad fronteriza. El tema de las drogas es más complejo y difícil de alcanzar, especialmente en materia de fentanilo, una droga perniciosa, fácil de producir y transportar. Se ha documentado que quienes la introducen a EU es por vía terrestre y por mulas en su mayoría nacionales norteamericanos.

El régimen político deja expuesto al país por la corrupción, la connivencia con criminales vinculados con el narcotráfico y la impunidad. La justicia del obradorismo es social -ajena a leyes y procesos-, no institucional. Parte de la tesis de que las causas del delito se deben a la pobreza, desigualdad y a la falta de oportunidades para los jóvenes; no a los incentivos que resultan de un régimen de justicia que no sanciona a criminales. La retórica populista ahora se vuelve en contra, porque la impunidad es el sello de los tiempos. Criminalizar la pobreza y la desigualdad es infundado. El crimen no se presenta en la población más pobre; además las causas sociales son históricas y estructurales, ridícula la pretensión de revertirlas con programas de becas para jóvenes.

En la acción norteamericana respecto a las drogas se entreveran la postura desde hace décadas en las agencias norteamericanas, y la agresiva determinación del gobierno de Trump a partir de una visión de hegemonía hemisférica, que se ha servido de la declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones extranjeras terroristas, lo que amplía los recursos y las atribuciones extraterritoriales para combatirlas. El marco legal para enfrentar el narcotráfico es diferente al del terrorismo, no sólo por las atribuciones que se arrogan las autoridades norteamericanas, sino por el espectro de responsabilidad que resulta de la asociación política, logística o económica con dichas organizaciones.

Por esta consideración la amenaza al país es mayúscula producto de la destrucción de la justicia institucional o legal. Ningún delincuente de relieve ha sido juzgado en casi ocho años, no se diga de los políticos asociados. En este contexto de impunidad se emprenden investigaciones en EU no sólo respecto a la acción estrictamente delictiva, sino a la asociación financiera o la protección política.

Un ejemplo, el caso de Sinaloa. El cártel aludido es una organización terrorista relevante en el envío de drogas a EU y a todo el mundo. La investigación policial e inteligencia y los testimonios de jefes criminales revelan la vinculación de los políticos en el momento electoral en un siniestro intercambio, interferencia y dinero para ganar elecciones a cambio del aparato gubernamental al servicio del grupo criminal. Las pruebas son abrumadoras y convincentes, además de la evidencia resultado de la actividad criminal documentada por periodistas locales de excelencia, a los que alude con acierto Ciro Gómez Leyva.

El gobierno de México ya perdió la batalla legal y política porque no actuó con oportunidad, especialmente, en el ámbito judicial. Todavía peor, no se le considera incapaz o incompetente, sino coludido y que ahora se refugia en una acción de contención y de control de daños. Queda la idea de que no actúa porque es parte de la organización criminal. Esto vuelve peligroso en extremo la amenaza del gobierno norteamericano, especialmente si la respuesta para entregar criminales es elusiva o engañosa, como ha sido con el gobernador Rubén Rocha y otros nueve implicados.

Es conocido que Sinaloa no es el único caso. La investigación norteamericana sobre el contrabando de combustible y revelaciones asociadas a las actividades del empresario Sergio Carmona muestran que las campañas de Morena fueron financiadas con recursos de dicha actividad criminal. En 2021 tuvieron lugar, además de Sinaloa, 14 elecciones de gobernador, 12 fueron ganadas por Morena o por el PVEM.

La concurrencia de la investigación judicializada, que viene desde hace años, y la manera como el gobierno del presidente Trump ha resuelto combatir al crimen organizado, a partir de la lucha contra el terrorismo, significa que el país enfrenta la mayor amenaza de su historia. Como se advierte, el origen del problema es estrictamente doméstico: la acreditada impunidad a lo largo del régimen obradorista, poco espacio para la prédica soberanista.