Entra caminando al Zambrano Hellion. A los 20 días, sale paralítico. EPISODIO 14

¿Les platico? ¡Arre!

La serie sobre el hospital Zambrano Hellion parece no tener fin. De hecho, ya estamos preparando la 2a Temporada. Vamos en el Episodio 14 y siguen apareciendo casos de pavor alrededor de una de las instituciones insignia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: TecSalud, mal dirigida por Guillermo Torre-Amione.

Les narro los 2 casos que Armando de la Fuente me platicó en su casa.

Grabé con su permiso la conversación que tuvimos y también con su anuencia comparto aquí los hechos:

Todo comenzó con el siguiente comentario que Armando posteó en uno de los chats donde escribe.

Por cierto, lo hace bastante fluido, claro y directo, mejor que muchos que usurpan la función de analistas en redes sociales y uno que otro medio despistado que les permite balbucear su ignorancia, en detrimento de la verdadera labor periodística. ¿Verdad, Luis Gerardo Treviño y otros de esa especie, que se reproducen como gremlins en aguacero?

Quieren convertir el San José en centro comercial como Arboleda, de SPGG. Episodio 13

Torre-Amione hace del Zambrano Hellion, hospital de 5a. EPISODIO 12

Moral insalubre con aspiraciones redentoras. Episodios 5 de una serie y 11 de otra

El “Jefe Zeta” del Tec Salud y Zambrano Hellion. Episodio 10

Aseguradoras. ¿Cómplices o víctimas de la mafia que controla el TecSalud? Episodio 9

De la que te salvaste, Samuel, con Torre-Amione. Episodio 8

Expulsa TecSalud a proveedor ligado con su director, Guillermo Torre-Amione. Episodio 7

Esto escribió Armando, lo cual derivó en nuestra plática personal:

”Plácido, me pareció muy interesante tu publicación sobre el hospital Zambrano Hellion y las barbaridades de Torre-Amione.

Tengo información para que complementes el artículo que menciono, donde aparecen Guillermo Torre-Amione y Martín Hernández.

No sé si fui víctima de la Administración o de los doctores de esa cadena de mafiosos, pero hace dos años me fue muy mal en dicho hospital.

En los años 50´s jugué fútbol americano con las Águilas del Colegio Americano y los Borregos del Tec.

Sufrí muchos golpes por la ineficiencia de los equipos, que eran de cuero y de muy mala calidad.

Llegaron a afectarme la cervical.

Con rehabilitación, realizaba caminatas y jugaba tenis. Hasta los 88 años no había tenido problemas de salud.

Opera mafia en TecSalud. Episodio 6

Moral insalubre con aspiraciones redentoras. Episodios 5 de una serie y 11 de otra

Ni santones de la I.P. se salvan. Zambrano Hellion. Episodio 4

Infarta Torre-Amione al Zambrano Hellion. Episodio 3

Corre Torre-Amione del Zambrano Hellion, a eminentes cardiólogos. Episodio 2

”Premia” el Zambrano Hellion a sus cardiólogos, con $50,000 por cada stent que colocan en sus pacientes. Episodio 1

La mafia de los seguros

En el 2024 tuve unas contracciones muy dolorosas en el cuello.

Una de esas noches, el dolor fue imposible de aguantar y llamamos a una ambulancia para que me llevara al hospital. Íbamos al Muguerza de la calle Hidalgo, pero lamentablemente agarramos el camino más corto y caímos en el Zambrano Hellion.

Entré caminando perfectamente, aunque por las reglas del hospital me subieron a una silla de ruedas y luego a una camilla.

Ahí comenzó mi martirio; llegué solo con un dolor de cabeza y a los 20 días salí paralítico.

Dos años y cuatro meses después, apenas camino con muchas limitaciones y a base de esfuerzo. Con rehabilitación las 24 horas del día, he podido caminar con una andadera.

Mi reclamo es que siendo consentido desde muy joven por los fundadores de dicho hospital, a quienes traté personalmente, entré al Zambrano Hellion muy bien recomendado y a pesar de eso, desde el inicio fui muy mal atendido.

Me inyectaron drogas que perjudicaron mi estado de salud. Las dolencia siguieron y más intensamente.

Los médicos inventaron una cantidad enorme de problemas que nunca tuve. Me drogaron todo el tiempo y me sacaron un dineral, hasta que mi hijo mayor concluyó que nos estaban defraudando y me sacaron de ahí.

La mafia de ese hospital me dejó paralítico de la cintura hacia abajo. No podía caminar.

Quise demandar a los cinco médicos que, en contubernio con la administración del Zambrano Hellion, engañaron a mi esposa y a mis hijos y nunca dieron un diagnóstico confiable sobre los padecimientos que decían que tenía. Hasta ahora no hemos concretado nada al respecto.

Llegaron a hablar hasta de una bacteria como causante de todo, pero ni eso pudieron precisar.

Híjole...

Chin... se me acabó el espacio y no alcancé a platicarles nuestro encuentro en su casa.