Entre el souvenir y la artesanía

Como ya he contado en otras ocasiones, soy un viajero al que le gusta improvisar. No es extraño que, por lo mismo, me pierda algunos de los principales destinos turísticos de las ciudades que visito. En contadas ocasiones mi itinerario ha estado marcado por los “imperdibles” del lugar. Lo habitual es que tome un rumbo y camine, y si en el trayecto aparece ese sitio que todos los turistas visitan, bienvenido sea. Pero si no, no me importa. Prefiero conocer aquello que muy pocos visitantes descubren.

Sin embargo, hay algo que nunca perdono, sin importar el país o la ciudad: los lugares donde pueda ver y adquirir artesanías. Aquí la distinción es fundamental: una artesanía no es un souvenir. Los souvenirs están por todos lados, en cada ciudad, y son prácticamente los mismos: llaveros, campanitas, cucharitas y otros artefactos fabricados en serie –casi siempre en China– que sólo cambian en lo superficial. Las artesanías, en cambio, son expresiones vivas de la cultura; objetos únicos en los que la tradición, la historia y la sensibilidad del creador se hacen materia.