Entre muertes, centenarios y la bandera mexicana

El 14 de febrero, en lo que muchos festejaban el Día del Amor y la Amistad, en la ciudad de Englewood, Nueva Jersey, falleció el actor norteamericano Tom Noonan a los 74 años de edad.

Noonan ganó notoriedad como el asesino en serie “Hada de los dientes” de la primera adaptación al cine de una de las novelas del escritor Thomas Harris “El sabueso”(Michael Mann, 1986), cuya segunda novela tuvo un todavía mayor éxito tanto de crítica como de taquilla, ya que al estrenarse —curiosamente otro 14 de febrero, pero de 1991—, “El Silencio de los Inocentes”, dirigida por Jonathan Demme, tuvo otra extraña conexión a Tom Noona en el sentido de que en su trama, el asesino en serie Buffalo Bill, interpretado por el actor Ted Levine, es otro criminal que es capturado gracias al apoyo del Dr. Hannibal Lecter (interpretado en “El sabueso” por Brian Cox).

Volviendo a las muertes de reconocidos creadores del Séptimo Arte norteamericano, el lunes 16 nos enteramos del fallecimiento a los 95 años de edad del primer actor ganador del Oscar Robert Duvall. Un día antes, en su rancho del estado de Virginia, se daba a conocer que ese mismo día se dio el deceso del documentalista también estadounidense Frederick Wiseman a los 96 años, quien desde su trinchera hizo historia al capturar con su ojo la sociedad de su país con un ojo crítico que incomodó a muchos desde el de blanco y negro de 1967 “Titicut Follies”, el cual muestra de forma cruda la vida cotidiana de un hospital psiquiátrico.

Con todo, en notas más agradables, el mismo lunes 16 se conmemoraron 100 años del natalicio del no menos respetable cineasta, en su caso de origen británico, John Schlesinger, ganador del Oscar al Mejor Director de 1969, por el clásico “Perdidos en la Noche”, mientras que el sábado 21 la actriz de origen veracruzano Blanca Estela Pavón, ganadora del Ariel a la Mejor Actriz de 1948 por “Cuando lloran los valientes”, de Ismael Rodríguez pero recordada más por su personaje de “La Chorreada” en “Nosotros los pobres” y “Ustedes los ricos”, del mismo año y director, hubiera llegado también a su centenario de no haber fallecido en un accidente aéreo a los 23 años.

Y siguiendo en nuestro país, luego de un fin de semana muy movido para la Secretaría de la Defensa y el gabinete de Seguridad, hoy es una fecha que enaltece a nuestro país y sus más importantes instituciones al conmemorarse el Día de la Bandera, y para la ocasión vale la pena recordar la presencia de nuestro lábaro patrio desde el cine documental de la Revolución hasta la biopic de los Niños Héroes “El cementerio de las águilas” (Luis Lezama, 1939), donde actúan Jorge Negrete y Manolo Fábregas, o también a este último protagonizando bajo la dirección de Gabriel Retes en 1979 “Bandera Rota”, donde pasa de “niño héroe” a una cinta de denuncia propia de Retes.

