Entre nonagenarios y Bad Bunny en el cine

El mismo día en el que hubiera cumplido cien años de edad el actor mexicano Armando Silvestre (nacido en San Diego, California), estuvo de manteles largos un primer actor norteamericano nominado al Oscar.

Nos referimos a Alan Alda, nacido el 28 de enero de 1936 en el área de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, y quien, aunque ganó su mayor popularidad como actor en la televisión al protagonizar la serie de comedia “M.A.S.H.” (1972-1983), fue hasta el nuevo milenio cuando brilló en la pantalla grande en cuando menos tres producciones fílmicas nominadas al Oscar a la Mejor Película del 2004 (“El Aviador”, de Martin Scorsese, por la que obtuvo su respectiva nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto de ese año); del 2015 (“Puente de Espías”, de Steven Spielberg) y del 2019 (“Historia de un matrimonio”, de Noah Baumbach).

Hablando de nonagenarios y películas nominadas al Oscar, ya entrados en el mes de febrero el pasado martes 3 hubiera llegado a las nueve décadas de vida el prestigioso director y guionista James Bridges, quien en 1973 obtuvo su primera nominación al Oscar al Mejor Guión Adaptado por su película “The Paper Chase”, y en 1979 consiguió una segunda, en su caso al Mejor Guión Original de aquel año por “El síndrome de China”, además de haber sido amigo y mentor de la actriz Debra Winger, cuya filmografía despuntó a partir de su protagónico en “Un cowboy de la ciudad” (1980), cinta que Bridges amenazó en abandonar al no quererla el estudio como estelar.

Y en relación a grandes cineastas del siglo XX, el jueves 5 se cumplieron 90 años del estreno de “Tiempos modernos”, sátira el genio de origen británico Charlie Chaplin, protagonizada también por su entonces esposa Paulette Goddard, en la cual critica a través de su ingeniosa vis cómica la industrialización y el capitalismo durante la época de la Gran Depresión y, aunque para los mencionados Oscar no fue merecedora en su momento para ninguna nominación, en tiempos actuales en los que el auge de la Inteligencia Artificial y los despidos de trabajadores, sobre todo de empleos técnicos, su objetivo no podía estar más vigente y oportuno.

Para cerrar con broche de oro, meses después de que su compatriota boricua, la ganadora del Oscar Rita Moreno (“Amor sin barreras”) le entregó el Latin Grammy al Artista del Siglo Latino del Siglo XXI a Bad Bunny, su histórica presentación en el Medio Tiempo del Super Tazón Número 60, estamos seguros no solo subirá sus bonos musicales sino para próximos trabajos en el cine luego de sus incursiones ascendentes como actor en “Tren Bala” (David Leitch, 2022) al lado de Brad Pitt; “Cassandro” (Roger Ross Williams, 2023), donde incluso tiene una escena de beso con Gael García Bernal, y “Caught Stealing” (Darren Aronofsy, 2025), junto a Austin Butler, entre otras.

