Historia de un gigoló

Pero mi historia de hoy no trata de elefantes. Trata de un gigoló. Un gigoló, para decirlo con claridad mayor, es un padrote. Escribo esa fea palabra porque viene en el diccionario de la Academia, y si esa docta corporación la admite por qué no he de admitirla yo.

La historia que este día voy a contar es increíble. Lo único que la hace verosímil es que sucedió en Saltillo, y aquí han sucedido siempre cosas increíbles. Tomen ustedes, por ejemplo, el caso de aquel pobre señor que murió de un infarto al despertarse y encender la luz porque un elefante salido del circo vecino tumbó la pared y se metió en su recámara. Eso nomás aquí se ve.

El protagonista de mi relato era eso: un hombre que vivía de explotar el trabajo de varias prostitutas a quienes daba en cambio protección y simulado amor. Lo interesante es que esa profesión la desempeñaba únicamente por las noches. Durante el día era un cumplido empleado de conocida institución bancaria, cuyo gerente lo estimaba mucho por sus excelentes prendas: honradez absoluta, puntualidad, eficiencia y -sobre todo- buena conducta ante la sociedad. “Fulano es un joven modelo -decía el señor gerente-. Va a llegar muy lejos”.

Ahora voy a decir cómo era Fulano. Era alto, espigado, de muy buena presencia. Usaba bigotito, y sus cabellos brillaban siempre a fuerza de Glostora. Mostraba amabilidad con todos, especialmente con las damas; tenía trato amable y comedido. Muy serio, no bromeaba nunca ni con sus compañeros. Llevaba en perfecto orden su trabajo; era ejemplo de buen sentido y discreción.

Pero cuando salía del banco, acabadas las labores del día, Fulano se transformaba por completo, como el doctor Jekyll en mister Hyde. Su traje de modesto oficinista lo cambiaba por otro de pachuco: amplias hombreras; solapas anchas; talle acinturado; pantalones a medio pecho, con tirantes; zapatos de dos colores, blanco y café; cadena colgando del bolsillo y un estrambótico sombrero adornado por una pluma de ave. Vestido así Fulano, y oculto tras unos lentes negros, iba a la zona y bailaba con maestría las piezas de más moda en los burdeles, especialmente “Amor perdido”. Tenía la majestad de un dios. Sus mujeres -y las que no eran suyas- lo adoraban. Así como era bueno para el baile también era muy bueno para los chingazos. Jamás se supo de alguien que le llegara a la cara con los puños. Los suyos, en cambio, eran precisos y letales. Por eso lo respetaban todos, y le temían.

Un día se enamoró Fulano –el del banco, no el de los congales- de una muchacha de buenas familias. La cortejó y se casó con ella. Entonces dejó su oficio de la noche. Por una buena suma cedió a uno de sus compañeros los derechos sobre las daifas que había administrado, y en buenos términos se despidió de ellas. Las muchachas, llorosas, le ofrecieron una cena en el lupanar, y ahí él les dijo palabras de consuelo, y les juró que nunca se olvidaría de ellas. Cumplió su juramento. Lo sé porque cuando me relató su historia recordó, uno por uno, el nombre de las mujeres que habían formado su serrallo.