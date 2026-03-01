“La ciudad es una figura espacial del tiempo en la que se aúnan presente, pasado y futuro. Es, a veces, la causa de estupefacción y, otras, del recuerdo o la espera”.

Marc Augé

A finales de enero se presentó, en la Alianza Francesa de Saltillo, la exposición de un artista emergente de nuestra ciudad. El estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo una muestra fotográfica en la que expone, a través del arte, la inquietud de muchos ciudadanos locales y de otras ciudades del país: el problema estructural que aqueja al transporte público.

Según datos oficiales, en nuestra ciudad el uso del transporte público pasó de 35 mil a 110 mil usuarios en un periodo de diez años. Sin embargo, algunos estudios señalan que, cuando Saltillo rondaba los 700 mil habitantes, alrededor del cincuenta por ciento de la población utilizaba este medio de transporte; hoy en día, ese porcentaje se ha reducido a menos de la mitad. Esta situación puede interpretarse desde diversas perspectivas: por un lado, se ha privilegiado el uso y la adquisición del automóvil; pero además, las unidades se han deteriorado o desaparecieron rutas que anteriormente ofrecían el servicio convirtiendo la movilidad cotidiana en una actividad extrema desde esperar el camión y abordarlo, hasta completar el trayecto y descender de él.

Como usuario del transporte público, Saúl Bautista, estudiante de diseño gráfico, encontró a través de la fotografía una forma de expresar la realidad de este problema complejo y que tiene tantas aristas. Espacios del anonimato, título de la muestra, hace referencia a un libro de la autoría del antropólogo francés Marc Augé, especialista en etnología, rama de la antropología que estudia de manera comparativa y sistemática los orígenes, características, costumbres y expresiones culturales de las comunidades. Esto implica, según el propio etnólogo, que el trabajo del investigador supone ser testigo directo de una realidad presente. Bautista asume este papel, aunque no desde la distancia académica, sino desde la experiencia cotidiana, el fotógrafo observa una problemática local y la transforma en arte mediante su mirada y el uso de la luz.

La movilidad puede definirse como una práctica social que involucra el uso del cuerpo; en ella se entrelazan hábitos personales, relaciones con los otros, identidades, costumbres y tradiciones tanto individuales como colectivas. Por ello, constituye una expresión cultural susceptible de análisis, Bautista expone la dualidad entre la belleza del arte —en este caso, la fotografía— y una problemática social local, extrayendo prácticas y significados de una actividad tan cotidiana como utilizar el transporte público para denunciar y expresar una realidad vinculada con el espacio que se ocupa y el que se recorre: el adentro y el afuera, porque la velocidad transforma la percepción y afecta los sentidos, provoca una especie de disociación entre el presente y aquello que se observa pasar, generando un cierto desapego hacia el lugar, de ahí su importancia.

Recorrer las calles de la ciudad a bordo de un “periférico”, de la ya desaparecida ruta “2A” o de cualquier otra ruta existente revela una realidad frecuentemente distorsionada por la experiencia de transitar dentro de un vehículo, muchas veces intentando simplemente sobrevivir al trayecto. Esta dimensión simbólica de la movilidad se expresó en la muestra mediante dualidades visuales, juegos de color, luces y sombras. Las imágenes reflejan la soledad del usuario y su relación con aquello que observa a través de la ventana de un autobús: la diferencia entre el tiempo vivido dentro del vehículo y el tiempo que parece transcurrir afuera atravesando la ciudad a velocidades abismalmente distintas pero visualmente bellas.

Lo que Bautista propone es observar, dentro de esta dicotomía, la dureza de la experiencia del usuario, a través de la proporción de sus encuadres, esta “soledad” del pasajero dialoga con velocidades, barridos, contrastes y claroscuros que intensifican estas sensaciones, logrando expresar a través del arte una problemática que nos aqueja a todos.