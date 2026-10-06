Esta ciudad de México desafía el ataque de Trump al libre comercio

Por Mary Beth Sheridan, The New York Times.

Este ensayo es parte de “El nuevo desorden mundial”, una serie que explora la desintegración del sistema internacional de la posguerra y cómo los países se están adaptando a medida que Estados Unidos se hace a un lado.

Nadie esperaba que la revolución de la inteligencia artificial apareciera aquí, en las afueras de Ciudad Juárez, al norte de México, frente a un grupo de casas diminutas donde Roger Vilchis vende Tostitos y Coca-Cola en un puesto en la calle. Su vecindario es puro polvo y calor, donde los perros duermen en los caminos de terracería y la música norteña resuena en el aire. Un letrero en una cerca de alambre advierte que está prohibido “tirar basura y animales muertos en este lugar”.

Así que cuando un edificio largo y blanco comenzó a levantarse hace unos años en un terreno del tamaño de varios campos de fútbol, Vilchis, de 25 años, imaginó que podría ser un centro comercial. Resultó ser una maquiladora, y no cualquier maquiladora. Para asombro de los vecinos, la planta pertenecía a Inventec, un gigante taiwanés con más de 20 millardos de dólares al año en ventas que fabrica servidores para inteligencia artificial. No hay rechazo a la inteligencia artificial en este barrio de clase trabajadora: “Lo vimos como algo bueno”, me dijo Vilchis. “Nos dimos cuenta de que habrá más trabajo”.

La instalación de Inventec, una de varias fábricas nuevas de servidores en este valle desértico fronterizo con Texas, es un testimonio inminente de cómo México está sobreviviendo (e incluso desafiando) el creciente ataque del gobierno de Donald Trump al libre comercio. En un momento en que la arquitectura comercial mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial se tambalea, México está poniendo a prueba la noción de que Estados Unidos puede desvincularse unilateralmente del resto del mundo.

Aunque “el mundo del libre comercio ya no es hoy la realidad en la que estamos viviendo”, como dijo recientemente el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, México y otras potencias medias están apostando por sus ventajas competitivas y su carácter indispensable para la economía estadounidense para resistir la campaña arancelaria del gobierno de Trump. Mientras Washington emplea su poderío para dominar el mercado mundial de la IA, México se ha convertido en un proveedor cada vez más importante para el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, ya que provee más de un tercio de los servidores informáticos importados del país.

Este crecimiento se ha acelerado a pesar de los mejores esfuerzos del presidente Trump por reemplazar la antigua filosofía de libre comercio de Estados Unidos con un nacionalismo económico. El 24 de julio, después de que la Corte Suprema estadounidense anulara los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente, el gobierno introdujo nuevos aranceles a los bienes de más de 80 países, citando una ley poco conocida contra las prácticas comerciales desleales. Un mes después, Trump impuso aranceles del 50 por ciento a una variedad de exportaciones canadienses, los cuales entraron en vigor después de que fracasaran las negociaciones comerciales.

En todos estos movimientos, Trump ha roto abruptamente con un consenso de la política estadounidense que se remonta a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial: que los acuerdos internacionales para reducir los aranceles promueven el crecimiento y la estabilidad. Para Trump, el libre comercio no es una marea que levanta todos los barcos; es más bien como un huracán que arrasa con la manufactura nacional y acaba con los empleos. Desde que asumió el cargo, los aranceles promedio de Estados Unidos sobre los bienes importados se han más que cuadruplicado, pasando del 2,1 por ciento a casi el 10 por ciento, según el Tax Policy Center, una organización independiente.

México no ha estado exento, pues ha soportado nuevos aranceles sobre sus automóviles, el acero y el aluminio, todas exportaciones críticas. Trump ha desestimado la relación comercial, y ha afirmado que México no produce nada que Estados Unidos necesite: “Es decir, tamales calientes, tomates, un par de cosas”.

Las cifras, como suele ocurrir con este gobierno, cuentan una historia diferente. México superó a Canadá como el mayor socio comercial de Estados Unidos en 2024, y su ventaja sobre ese país y sobre China, que ocupa el tercer lugar, no ha hecho más que seguir creciendo. Impulsadas por la construcción de centros de datos en Estados Unidos, las exportaciones de bienes de México a Estados Unidos aumentaron un 16 por ciento interanual en los primeros siete meses de 2026, hasta alcanzar un récord de casi 359 millardos de dólares. La floreciente industria mexicana de servidores se ha convertido en un símbolo de las prioridades contradictorias de Trump: establecer el dominio estadounidense en la inteligencia artificial, pero también frenar los déficits comerciales.

Viajé a Ciudad Juárez en agosto para entender cómo México y otras potencias medias se están adaptando a este entorno comercial más caótico y desordenado, y cómo navegan estas contradicciones. Algunos gobiernos han obtenido prórrogas de los severos aranceles estadounidenses al aumentar la inversión en Estados Unidos (en el caso de Taiwán, una asombrosa cifra de 250 millardos de dólares para plantas de semiconductores y manufactura tecnológica) o al abrir aún más sus mercados a los bienes estadounidenses. Varios han accedido a otras exigencias de Estados Unidos en una especie de quid pro quo; México, por ejemplo, está sometiendo la inversión extranjera a una revisión mejorada de seguridad nacional y está intensificando la cooperación contra los cárteles de la droga.

Pero dichas concesiones no cuentan toda la historia. El esfuerzo del presidente por usar aranceles para que la manufactura regrese a Estados Unidos tiene un límite; algunos paradigmas económicos están tan arraigados que incluso a Trump le costará revertirlos.

EN NINGUNA PARTE ES ESO MÁS CLARO QUE EN CIUDAD JUÁREZ

Hace décadas, Juárez (justo al otro lado del río Bravo de El Paso, Texas) era conocida por sus campos de algodón y la industria de los divorcios exprés (Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe estuvieron entre quienes se separaron aquí). Su transformación en una potencia industrial comenzó en la década de 1960, cuando el gobierno mexicano creó el programa de “industrialización fronteriza”, un esquema que permitía a las plantas de ensamblaje orientadas a la exportación, o “maquiladoras”, operar en una zona de libre comercio que se extendía a lo largo de la frontera mexicana. A finales de la década de 1990, cuando comencé a visitar Juárez como reportera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, había provocado una explosión de fábricas. Hoy en día, la ciudad es una especie de taller para la industria estadounidense.

Trump no ha ocultado su desdén por el TLCAN, al que ha llamado “tal vez el peor acuerdo comercial jamás firmado en ningún lado”. A lo largo de su primer mandato, negoció un tratado sucesor del TLCAN conocido como el T-MEC, el cual incluía reglas que eran más favorables para los fabricantes de automóviles estadounidenses, entre otras cosas. En este mandato, se ha negado a unirse a México y Canadá para firmar una renovación del T-MEC por 16 años, y en su lugar optó por retrasarla mientras busca condiciones aún más duras.

Pero la frontera tiene una lógica económica muy propia. Desmantelar las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México “tiene un costo economico y politico monumental”, me dijo Luis de la Calle, un exnegociador comercial mexicano. Muchas empresas estadounidenses (desde centros de datos de inteligencia artificial que obtienen sus servidores de Juárez hasta granjas de Iowa que exportan alimento para pollos) ahora dependen de México, como proveedor o cliente. Para los consumidores estadounidenses, ese comercio ha mantenido a raya los precios de las fresas, los autos compactos, los marcapasos y un sinfín de otros productos. Con la inflación de Estados Unidos estancada por encima del 3 por ciento y el costo del combustible en alza, el margen de maniobra del presidente es limitado, sin importar sus sueños de una economía blindada.

De hecho, los esfuerzos de Trump por imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México y Canadá a Estados Unidos en marzo de 2025 se toparon con una protesta de la industria estadounidense y una caída en el mercado de valores. Días después, la Casa Blanca cambió de opinión y eximió a los productos que cumplen con las reglas del T-MEC, lo que representa alrededor de cuatro quintas partes de las exportaciones de México a Estados Unidos.

“La realidad se impone”, dijo de la Calle.

César Ochoa ha visto a México globalizarse. Es uno de los padres de Ciudad Juárez, un hombre de 64 años con cabello entrecano y la vestimenta pulcra de un banquero. Su oficina es un santuario silencioso con paneles de madera junto a una ruidosa autopista de seis carriles bordeada por tiendas de neumáticos, gasolineras y puestos de burritos. Así es Juárez.

Ochoa llegó a la ciudad fronteriza en 1992, como hijo de un ranchero mexicano que se había abierto camino hasta la Facultad de Derecho de Harvard. Unos años antes, México se había unido al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, un sistema basado en reglas promovido por el gobierno de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reducir los aranceles y reconstruir la economía global. (Más tarde evolucionaría hasta convertirse en la Organización Mundial del Comercio).

Desde la década de 1940, el gobierno mexicano había protegido celosamente a su incipiente sector industrial, bloqueando las importaciones con altos aranceles y limitando la inversión extranjera. Pero el resultado fueron empresas ineficientes y poco competitivas. Para la década de 1990, México estaba desesperado por obtener crecimiento económico y capital extranjero.

Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, “se abrieron las puertas”, recordó Ochoa. Las tiendas mexicanas rebosaban de televisores y estéreos baratos, pantalones de mezclilla Levi’s y barras de chocolate Snickers. Las empresas estadounidenses se apresuraron a crear empresas conjuntas. Ochoa ayudó a OfficeMax a establecer sus franquicias en México. Las tiendas de Home Depot y Costco brotaron por todo el país; Walmart se convirtió en uno de los mayores empleadores de México.

El TLCAN ofreció a las empresas estadounidenses acceso al mercado de consumidores de rápido crecimiento de México y a una vasta reserva de trabajadores que a menudo ganaban menos de 2 dólares la hora. Si las empresas se beneficiaron, muchos de sus empleados no lo hicieron. En Estados Unidos, millones de empleos en fábricas estadounidenses desaparecieron, una caída que muchos economistas atribuyen más a la automatización y al choque de China que al TLCAN, pero que, no obstante, causó un profundo dolor en el cordón industrial y, en última instancia, catalizó el apoyo a Trump. En México, surgieron barrios marginales para albergar a los trabajadores que acudían en masa a las ciudades en auge industrial, y Ciudad Juárez se volvió tristemente célebre por los asesinatos de cientos de mujeres.

El frenesí fronterizo del TLCAN no duró. China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001, ofreció una fuerza laboral de costo aún más bajo y atrajo a decenas de miles de empleos de fábricas fuera de México. Luego vino una sangrienta guerra contra las drogas que comenzó a finales de la década del 2000. Aun así, Juárez persistió y desarrolló una compleja infraestructura logística y de manufactura.

Y el comercio bilateral continuó creciendo. Los estadounidenses llegaron a depender de los tomates, las bayas y los aguacates que son los frutos de la temporada de cultivo más larga de México, mientras que los productores de granos estadounidenses, con su tecnología más avanzada y sus granjas colosales, se convirtieron en los proveedores de la mitad del maíz que se consume en México. Las piezas de automóviles iban y venían de México a Estados Unidos y Canadá en un ensamblaje de vehículos de tres países. En 2020, un sorprendido Pentágono tuvo que apelar a México para que abriera las fábricas que fueron cerradas durante la pandemia y para que ayudara a Estados Unidos a mantener las cadenas de suministro críticas para sus contratistas de defensa.

Miles de autobuses blancos ahora pasan haciendo ruido a través de Juárez cada día para llevar a los trabajadores a las fábricas. Decenas de importantes firmas internacionales operan grandes fábricas y los fabricantes más pequeños ahora pueden abrir plantas en cuestión de semanas, gracias al sistema de las llamadas empresas albergue (o “shelter”) que brindan una amplia gama de servicios: renta de espacio de fábrica, contratación de empleados, manejo de permisos de importación y exportación, e incluso la producción de miles de tortillas para los trabajadores hambrientos.

“La geografía es destino”, dijo Ochoa. El impulso comercial, dijo, no está determinado únicamente por los términos del próximo acuerdo. “Es impulsado por las necesidades del mercado estadounidense”.

Si el ascenso de Juárez fue impulsado por corporaciones estadounidenses, el auge actual pertenece a los taiwaneses. A medida que han aumentado las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, una ola de empresas ha trasladado o relocalizado fábricas (práctica conocida como “nearshoring”) que dependen de mano de obra de menor costo desde Asia a México. En la actualidad, cuatro de los gigantes manufactureros de Taiwán (Foxconn, Inventec, Wistron y Pegatron) tienen operaciones en Juárez.

Inicialmente, este llamado clúster taiwanés producía bienes como iPhones y computadoras Dell. Pero en los últimos años, las fábricas han dado un giro, en medio de la explosiva demanda de tecnología para inteligencia artificial y computación en la nube. Según funcionarios locales, empleados y exempleados, y confirmado por el gobierno estatal, las empresas ahora fabrican los servidores que llenan los centros de datos de Google, Amazon, Microsoft y otras empresas, aprovechando la entrada libre de aranceles al mercado estadounidense bajo el T-MEC. El año pasado, la tecnología informática se convirtió en la mayor exportación de México. Hasta ahora, Trump se ha abstenido de imponer aranceles a esos bienes, dada la importancia económica y estratégica de la inteligencia artificial (o, como la calificó recientemente: “superinteligencia”).

Las empresas taiwanesas también están invirtiendo al norte de la frontera, atraídas por los incentivos de los gobiernos de Biden y Trump. TSMC, que fabrica la mayoría de los chips semiconductores avanzados del mundo, planea invertir 265 millardos de dólares en varias fábricas enormes en Arizona. Mientras Estados Unidos se enfocaba en producir chips de alta gama, la bien establecida infraestructura de México estaba lista para construir componentes electrónicos más básicos y complementarios, como servidores. A lo largo de las décadas, las maquiladoras de Juárez “nos dieron la bendición de poder capacitar este tipo de ingenieros, técnicos increíbles”, me dijo Pancho Uranga, vicepresidente de Foxconn.

Hoy en día, más de un tercio de los estudiantes universitarios y de escuelas técnicas en Chihuahua, el estado que incluye a Juárez, están estudiando ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Las autoridades han invertido millones de dólares en la construcción de dos centros tecnológicos en la ciudad, los cuales ofrecerán a los residentes capacitación en aprendizaje automático, robótica y otras habilidades.

A pesar del entusiasmo que genera la perspectiva de una ganancia inesperada gracias a la inteligencia artificial, hasta ahora el auge ha sido una bendición a medias. A diferencia de la industria automotriz mexicana, que genera alrededor de un millón de empleos y ha dado lugar a una gran industria nacional de autopartes, las plantas de servidores emplean a relativamente pocas personas y a muchas máquinas. Y los costosos servidores, que cuestan desde alrededor de medio millón de dólares hasta 7 millones de dólares cada uno, están inflando el superávit comercial mexicano con Estados Unidos, al tiempo que Trump despotrica contra los desequilibrios comerciales bilaterales. (Él los ve como una señal de que a Estados Unidos lo están “estafando”, una opinión que la mayoría de los economistas rechazan). Ahora, para evitar aranceles a otras industrias críticas, los funcionarios mexicanos están buscando maneras de enfriar las candentes exportaciones de servidores. Pero es muy probable que cualquier esfuerzo de este tipo perjudique a los gigantes de la inteligencia artificial que actualmente mantienen a flote la economía estadounidense.

Los taiwaneses mantienen un perfil bajo en Ciudad Juárez. Mis solicitudes de entrevistas en las fábricas (a través de funcionarios de las empresas y oficinas de prensa, el representante oficial de Taiwán en México y las autoridades estatales) fueron recibidas con amables negativas. La mayoría de las empresas estadounidenses que contratan a los fabricantes taiwaneses para hacer sus laptops, servidores y otros productos imponen estrictas reglas de confidencialidad. Las empresas estadounidenses que, según se informa, compran los servidores, también se negaron a confirmar que fueran fabricados por empresas en Ciudad Juárez.

Sin duda, Trump puede atribuirse el mérito de haber presionado a algunos fabricantes para que trasladen empleos de regreso a Estados Unidos desde Juárez y otras ciudades. Pero los resultados son modestos. Consideremos el caso de Eric Wong, quien administra fábricas en Juárez para dos empresas con sede en Hong Kong que producen bienes para el mercado estadounidense, incluyendo coronas navideñas de plástico, luces festivas y albercas para niños. Wong trasladó parte de la producción de cables de extensión a una planta en los suburbios de El Paso este año, después de que los aranceles elevaron el costo de los insumos de cobre. Pero eso solo creó alrededor de 100 empleos en el lado estadounidense. Otros 1500 trabajadores permanecen en Juárez haciendo un trabajo que no es viable con los salarios de Estados Unidos; los clientes como Walmart solo están dispuestos a pagar una cantidad límite por una corona navideña.

El esfuerzo de Trump por desmantelar el libre comercio con México enfrenta obstáculos no solo económicos, sino políticos. Tantos grupos de electores se benefician del T-MEC que este ha generado un apoyo bipartidista inusualmente fuerte. Los 41 condados de la frontera sur de Estados Unidos en California, Arizona, Nuevo México y Texas generan colectivamente un billón de dólares al año en producto interno bruto, según investigaciones recientes. Un muro de acero de 9 metros de altura podrá serpentear por el límite de Juárez, una poderosa señal de los esfuerzos de Trump por acordonar el país. Pero no puede ocultar cuán profundamente entrelazadas están las zonas fronterizas.

En mi viaje a Ciudad Juárez en agosto, visité un barrio en el que la pobreza era notoria llamado Anapra, en las afueras occidentales de la ciudad. Cuando reporté por primera vez desde allí en 1997, era un paisaje infernal y polvoriento de desierto sin árboles, donde los trabajadores de las fábricas vivían en chozas armadas con cartón y madera. El aire era espeso, con un humo que hacía llorar los ojos, proveniente de los fabricantes de ladrillos que quemaban neumáticos y aceite viejo para calentar sus hornos.

Hoy en día, las chozas han sido reemplazadas por pequeñas casas de bloques de hormigón con agua corriente. Hay un supermercado con aire acondicionado, además de un gimnasio, una ferretería y un restaurante llamado Pink Sushi. Los niveles de vida han aumentado, aunque no a los niveles del primer mundo que alguna vez predijeron los entusiastas del TLCAN.

Lo que es aún más sorprendente son los complejos de casas adosadas donde viven los ingenieros y gerentes de las fábricas de Juárez, que flanquean centros comerciales con elegantes taquerías y salones de belleza que ofrecen trabajos de coloración por 200 dólares. Tuve que mirar dos veces un monumento de concreto: el Arco del Triunfo, o al menos una copia de este. Detrás de él se encontraba una comunidad cerrada de minimansiones llamada Campos Elíseos, la versión de Juárez de los Champs-Élysées franceses.

Estas son “islas de prosperidad”, me dijo un economista local. Parecía una metáfora acertada de cómo el libre comercio ha afectado a México durante las últimas décadas. Varios estados de las regiones norte y centro han florecido, pero están rodeados por una economía nacional informal en la que alrededor de la mitad de los trabajadores mexicanos continúan esforzándose en empleos precarios, con salarios más bajos y pocos beneficios. El gobierno ha elevado el salario mínimo pero no ha logrado hacer el tipo de reformas estructurales, como mejorar la educación y la infraestructura y fomentar cadenas de suministro locales más profundas, que podrían permitir que estas otras áreas avancen. Al igual que en Estados Unidos, los frutos de la globalización han beneficiado de manera desproporcionada a los trabajadores con mayor nivel educativo. Sin embargo, las exportaciones son la parte más vibrante de la economía de México, e incluso los políticos de izquierda que alguna vez se opusieron al TLCAN (incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum) están deseosos de preservar el libre comercio.

Hasta ahora, México ha resistido lo peor de la guerra comercial de Trump, gracias a sus profundos lazos comerciales con Estados Unidos y al trato preferencial que sus exportaciones aún reciben a través del T-MEC. El gobierno de Sheinbaum también ha estado gestionando activamente la relación hacia arriba, enfatizando su buena fe como aliado, y aún podría persuadir al presidente estadounidense de que reduzca los aranceles. Las autoridades mexicanas han expresado optimismo de que un nuevo acuerdo comercial está cerca.

Pero uno de los otros elementos centrales de los acuerdos de libre comercio —la certeza— ha recibido un duro golpe. En Juárez, cientos de millones de dólares de inversión están en pausa, a la espera de los resultados de las conversaciones del T-MEC. Dado que Trump usa los aranceles como un arma multipropósito (para presionar a los países para que frenen el narcotráfico, reduzcan sus superávits comerciales o dejen de comprar petróleo ruso), cualquier acuerdo está sujeto a cambios.

En Juárez, la industria de alta tecnología continúa creciendo, apostando a que las demandas de la economía estadounidense resultarán más duraderas que los caprichos de un solo hombre. En el último día de mi viaje, un joven agente de bienes raíces comerciales llamado Juan Alberto Mayorga me llevó por el sureste de Juárez y me señaló las plantas de manufactura que estaban surgiendo. Su firma acababa de vender una a Inventec: un edificio espacioso de casi 35,860 metros cuadrados, casi tan grande como el Bryant Park de la ciudad de Nueva York, justo en la misma calle de la otra planta de Inventec.

El sitio recién adquirido había sido diseñado para albergar no una, sino dos megafábricas. Ya había excavadoras y retroexcavadoras sacando y empujando la tierra arenosa afuera del edificio. El agente miró felizmente y dijo: “Seguramente van a desarrollar más”. c. 2026 The New York Times Company.