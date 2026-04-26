Estados Unidos: La violencia política como norma

Dicen los testigos que la ensalada acababa de servirse cuando empezaron los disparos en la cena de corresponsales en el Hilton de Washington, el mismo hotel donde, en 1981, John Hinckley estuvo a punto de matar a Ronald Reagan. Casi medio siglo después, un hombre armado irrumpió en un filtro de seguridad, trató de correr hacia el salón donde estaba Donald Trump (un piso abajo) y fue detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido. El presidente fue evacuado. Ahora queda la labor extenuante de comprender los motivos del profesor de California que viajó en tren hasta Chicago y luego a Washington para intentar un atentado, cuyos detalles aún están, como otras cosas, en el aire. Se sabrá, uno supone. Pero hay otras cosas que ya están claras. La más importante es la confirmación de que los tiempos han cambiado: la violencia política en Estados Unidos ha dejado de ser excepcional.

Los datos son contundentes. En los primeros seis meses de 2025 se registraron más de 520 incidentes de violencia política, un aumento de 40 por ciento respecto al año anterior. Los ataques con múltiples víctimas crecieron de forma dramática y las agresiones contra funcionarios e instalaciones gubernamentales se multiplicaron. No es un fenómeno de un sólo bando. En 2024, Trump fue herido en un mitin en Pensilvania, salvando la vida de milagro. Meses después, otro hombre lo acechó con un rifle en Florida. En 2025, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado. Ese mismo año, una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo fueron ejecutados en su casa. La residencia del gobernador demócrata de Pensilvania fue incendiada. Y ahora esto. Lo más grave es el patrón. La sustitución del debate por la violencia como mecanismo de acción política parece ser la norma en la realidad estadounidense. La violencia política no sólo aumenta, se acelera. Antes ocurría por ciclos generacionales. Hoy sucede de un año a otro, de un mes a otro. Los intervalos entre ataques se están reduciendo. Si la violencia política avanza, las consecuencias serán claras y difíciles de revertir: líderes que gobiernan con miedo, ciudadanos que aceptan restricciones autoritarias a cambio de seguridad y una democracia bajo presión constante. ¿A quién culpar? En el contexto amplio, a las mismas fuerzas que han alimentado todos los periodos de violencia política en la historia estadounidense: desigualdad económica extrema, polarización sin puntos de encuentro, retórica que deshumaniza al adversario, deterioro de la civilidad entre líderes y pérdida de confianza en que la democracia puede ofrecer justicia o cambio. El propio Trump, que el sábado hizo un llamado a la civilidad, debería verse al espejo. Expertos lo han señalado como una figura central en el aumento de la violencia política. Es el gran polarizador y la lista de sus agresiones verbales es larga. En noviembre de 2025, publicó que los demócratas eran “traidores” que debían ser acusados de sedición “castigada con la muerte”. Compartió mensajes que pedían colgarlos. El discurso de odio es, desde siempre, preludio de terror como el del fin de semana.

Pero Trump no es el único responsable. A lo largo de todo el espectro político estadounidense, los líderes han adoptado un lenguaje de amenaza existencial. Las elecciones ya no se describen como competencia leal, sino como batallas por la supervivencia. Los adversarios ideológicos son enemigos deleznables a los que hay que eliminar. El compromiso con quien se está en desacuerdo deja de ser decencia y se interpreta como traición. En ese entorno, la violencia aparece como un recurso. Ese es el caldo de cultivo de estos tiempos. Hasta antes del episodio del sábado, la seguridad en la tradicional cena de los corresponsales (un espacio tradicional donde impera la ligereza y la comedia, no la amenaza) era la habitual: arcos de seguridad y el perímetro resguardado por el Servicio Secreto. Ahora, como ocurre en tantas cosas en Estados Unidos, no volverá a ser igual. Reflejará el estado de alerta por el que atraviesa, de manera tan ominosa, toda la vida pública del país. @LeonKrauze

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