Quiero dormir hasta que acabe. ¿Es eso tan difícil de entender? Esta columna va a resucitar un tema que está ya muy repetido, pero poco entendido. Tengo depresión y estoy exhausta. ¿Qué requiere una persona en mi condición? Serotonina y descanso. ¿Pero qué hago si no sé cómo lograr esas cosas? No sirve escuchar todos los consejos bienintencionados de las personas que nunca han pasado por la situación en que me encuentro. A mí me sirve estar en terapia, tener atención médica y psiquiátrica, y reconocer que mi vida jamás será lo que antes era.

“¡¿Pero cómo?! Si tú eres la que nos sostiene a todos”. Precisamente por eso, por intentar salvar a un mundo insalvable, y cargar pesos que con tiempo me vulneraron. Hace algunos años no tenía idea lo que era cansarme. Había nacido con pila triple Energizer. Se agotó. No completamente, pero no tiene nada que ver con mi antes.