Excluyen a Coahuila de clases virtuales por Mundial 2026

Por el momento, solo la Ciudad de México y los estados de Jalisco y Nuevo León están considerados para suspensión de clases presenciales, según informó la SEP federal.

A pesar de su consideración como subsede del Mundial de Fútbol, la Región Sureste de Coahuila quedó fuera de la posible suspensión de clases durante los juegos de la selección mexicana.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada; y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya formalizaron la petición a la Secretaría de Educación.

El debut de la selección mexicana será el próximo 11 de junio contra Sudáfrica, en el partido inaugural, en la capital del país, y el 18 de junio contra Corea del Sur en Guadalajara.

Por lo pronto, el mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus, ya decidió que, en ciertas fechas del Mundial de Futbol, las clases presenciales se convertirán en virtuales.

En Coahuila, el secretario de Educación, Emanuel Garza, no se ha pronunciado al respecto, a poco más de un mes de la justa mundialista.

HOY TODOS CONTENTOS

Con agrado, tomaron los candidatos a diputados locales, la determinación del CEN morenista de privilegiarlos en la lista de asignación de posiciones plurinominales para el Congreso local.

Los coordinadores distritales harán hoy oficial su registro en Saltillo como candidatos a legisladores, ante la presencia de la aún presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

La designación de la lista plurinominal se hará con base en el trabajo territorial de los aspirantes, de manera mixta, por encuesta y por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

El listado deberá ser entregado a las autoridades estatales electorales a más tardar el próximo miércoles.

Alberto Hurtado, Antonio Attolini, Ale Salazar y Gerardo Almeraz aparecen como los mejor calificados en el tema de trabajo territorial y de percepción positiva popular.

Veremos y diremos...

RESULTADOS A LA VISTA

Piedras Negras y Saltillo volvieron a aparecer en la lista de las ciudades más seguras del país, junto a San Pedro Garza García, Nuevo León; y la Benito Juárez, según el INEGI.

El asunto no es menor y da cuenta de lo que representa la seguridad pública implementada por el gobierno de Manolo Jiménez y el trabajo eficiente del fiscal general, Federico Fernández.

Por el contrario, las ciudades con mayor percepción ciudadana de inseguridad fueron Irapuato, Guadalajara y Ecatepec, en el Estado de México.

¿Algún día veremos a Monclova en la lista de las más seguras?

SEGUROS, SEGUROS

Tras un año de la propuesta hecha por el legislador federal Jericó Abramo Masso, este 28 de abril finalmente será discutida y votada la reforma de ley que protege a los usuarios de seguros.

La iniciativa terminará con los excesos y abusos de aseguradoras y hospitales privados, que afectan a millones de pacientes que requieren de servicios médicos.

La nueva ley garantiza la protección de adultos mayores y que los clientes elijan a médicos y doctoras de su confianza y preferencia y se obliga a los hospitales a actuar con transparencia.

El dictamen será aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.

VENTANEAN A LUISA

¡Ni Paty Chapoy se atrevió a tanto!, casi quiso gritar la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ante los rumores de que su salida del partido obedeció a su noviazgo con el diputado Arturo Ávila.

La versión fue dada a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola, al señalar que Arturo es gente del senador Adán Augusto López, lo que incomodó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tienen límites los pseudoperiodistas y voceros de la derecha. La última de hoy de Carlos Loret, que más parece de TV notas, es machismo puro”, posteó Luisa en redes sociales.

Otra versión asegura que Alcalde Luján se perfila para la candidatura de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, en tanto el vocero legislativo de la 4T, Arturo Ávila, va por Aguascalientes.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Por qué “Alito” Moreno, Rubén Moreira y Carolina Viggiano se abstuvieron de asistir al registro de los candidatos del PRI a diputados locales?