Coahuila: Hurtado y Attolini salvan reelección por la vía pluri

La modificación en la asignación de posiciones de mayoría relativa se hará oficial este fin de semana, y quedará también sin efecto la tómbola de la suerte.

La 4T en Coahuila dio marcha atrás a la intención de que las diputaciones plurinominales sean repartidas entre los coordinadores territoriales, y se dará prioridad a los 11 candidatos distritales.

Con lo anterior, los legisladores locales Alberto Hurtado y Antonio Attolini, que van por la reelección, se perfilan como los principales beneficiarios por su trabajo territorial.

Ale Salazar, en Saltillo; Fernando Hernández, en Torreón; y Alfonso Almeraz, de Monclova, buscan también negociar para llegar al Congreso local por la vía plurinominal.

El Comité Ejecutivo Nacional, aún a cargo de Luisa María Alcalde, analiza el mecanismo de designación, que puede ser mixto, es decir, unos por sorteo y otros por asignación directa.

El miércoles próximo vence el plazo para registrar ante la autoridad electoral estatal la lista plurinominal de aspirantes a legisladores.

Como la Chimoltrufia, en Morena hoy dicen una cosa y mañana dirán otra...

Sábado de registros

Luisa María Alcalde estará este sábado en Saltillo como parte de su gira de despedida de la presidencia de Morena y para ser testigo de calidad en el registro de aspirantes a diputados.

La sede es el hotel Quinta Real, y desde las 9:00 de la mañana comenzará la pasarela gradual de los 11 candidatos morenistas a la próxima legislatura local.

Luisa María presidirá, a eso de las 4 de la tarde, una reunión privada con los coordinadores distritales para desearles suerte y despedirse oficialmente.

Trascendió que la próxima consejera jurídica presidencial les hará llegar un mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, en el que les reitera que no están solos en esta elección.

Tras su estancia en Saltillo, Luisa María Alcalde viajará a la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León, para presidir la Reunión Nacional de Jóvenes.

Del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, poco se sabe entre el morenismo coahuilense, aunque reconocen que este trabaja con perfil bajo y en secreto.

Caballero de la política

Es difícil aún saber si el PRI se llevará carro completo en las elecciones de junio próximo, pero es de admirar la cordura y la elegancia política del dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau.

Sin estridencias, sin ataques virulentos ni reacciones aceleradas, el líder estatal del PRI conduce con suavidad, pero con firmeza, al equipo electoral tricolor.

Don Carlos, con aplomo y seguridad, ha dicho desde un principio que van a ganar carro completo en la elección a diputados locales, y se mantiene en esa línea, sin triunfalismos ni desmesura.

Robles Loustaunau es, sin duda, un caballero de la política y, sin lugar a dudas, puede asegurarse de que es el mejor dirigente que el PRI de Coahuila ha tenido en su historia reciente.

Falta conocer los resultados, pero es evidente que su presencia da prestigio al Revolucionario Institucional.

Sacan a Menera por la fuerza

Tremendo zafarrancho se vivió ayer después del mediodía en las oficinas generales del Simas Piedras Negras, tras una intensa negociación para hacer salir a Lorenzo Menera del lugar.

El gerente de Simas se atrincheró desde el miércoles en las oficinas, con el apoyo y protección de empleados de esta dependencia, para evitar ser retirado, pero fue sacado a la fuerza y con empujones.

La orden del alcalde Jacobo Rodríguez fue terminante, y funcionarios municipales, con apoyo de la fuerza policial, sacaron a Menera por la fuerza de las oficinas del Simas nigropetense.

El regidor del PT, Ricardo Múzquiz, ahora está a cargo del arqueo financiero de esta dependencia para detectar fraude y desvío de recursos.

Los más faltistas

Un análisis legislativo de un importante medio informativo lagunero da cuenta de que el diputado acuñense del PT, Brígido Moreno, es el legislador coahuilense más faltista, con 56 ausencias.

Le sigue el legislador prianista de Monclova, Teo Kalionchiz, con 46 faltas y, en tercer sitio, se ubica el diputado federal lagunero, Memo Anaya, con 19 inasistencias.

Entre los legisladores coahuilenses más presentes en las votaciones en el Congreso de la Unión figuran Rubén Moreira, del PRI, y Antonio Castro, de Morena.